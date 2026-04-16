Орбан ще се скрие от следващата среща на ЕС, Мадяр го подиграва (ВИДЕО)

Унгарският премиер Виктор Орбан, който вече се готви да напусне поста си, няма да присъства на неформалната среща на лидерите на ЕС в Кипър. Това съобщи Politico, позовавайки се на свой източник.
След като загуби изборите, Орбан ще остане на власт до май - когато Петер Мадяр поема властта.
Hungary’s prime minister, who is already preparing to leave office, will not attend the informal meeting of EU leaders in Cyprus. This was reported by Politico, citing its source.
The summit will take place on April 23–24, where leaders are set to…
Срещата на върха ще се проведе на 23 и 24 април, а европейските лидери ще обсъдят кризата в Близкия изток и следващия седемгодишен бюджет на ЕС.
Междувременно, Мадяр публикува видеоклип, в който се подиграва с Орбан. В клипа се вижда как президентът на Унгария Тамаш Шуйок показва на Мадяр кабинета си в двореца Шандор. В този момент Орбан беше забелязан на балкона на кабинета на министър-председателя в съседство, докато чете нещо съсредоточено. Мадяр шеговито предположи, че това е или прощалната му реч, или ново изявление на Доналд Тръмп.
Péter Magyar posted a video poking fun at Orbán. The President of Hungary was showing Magyar his office in the Sándor Palace. At that moment, Orbán was spotted on the balcony of the Prime Minister's Office next door, reading something with great concentration. Magyar jokingly…
Мадяр вече поиска Шуйок да подаде оставка, защото е една от "куклите на конци" на Орбан. Той предупреди, че ако унгарският президент не го стори, "Тиса", която има вече конституционно мнозинство в унгарския парламент, ще приеме съответните закони, за да го накара да го стори.
