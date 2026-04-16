Орбан ще се скрие от следващата среща на ЕС, Мадяр го подиграва (ВИДЕО)

16 април 2026, 7:14 часа 510 прочитания 0 коментара
Унгарският премиер Виктор Орбан, който вече се готви да напусне поста си, няма да присъства на неформалната среща на лидерите на ЕС в Кипър. Това съобщи Politico, позовавайки се на свой източник.

След като загуби изборите, Орбан ще остане на власт до май - когато Петер Мадяр поема властта.

Срещата на върха ще се проведе на 23 и 24 април, а европейските лидери ще обсъдят кризата в Близкия изток и следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

Междувременно, Мадяр публикува видеоклип, в който се подиграва с Орбан. В клипа се вижда как президентът на Унгария Тамаш Шуйок показва на Мадяр кабинета си в двореца Шандор. В този момент Орбан беше забелязан на балкона на кабинета на министър-председателя в съседство, докато чете нещо съсредоточено. Мадяр шеговито предположи, че това е или прощалната му реч, или ново изявление на Доналд Тръмп.

Мадяр вече поиска Шуйок да подаде оставка, защото е една от "куклите на конци" на Орбан. Той предупреди, че ако унгарският президент не го стори, "Тиса", която има вече конституционно мнозинство в унгарския парламент, ще приеме съответните закони, за да го накара да го стори.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр Тамаш Шуйок
