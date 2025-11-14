Орбан се закани да съди ЕС за спирането на вноса на руски газ

"Правителството на Унгария ще даде на съд Европейския съюз заради решението да прекрати постепенно вноса на руски газ", обяви унгарският премиер Виктор Орбан в петък, като унгарските власти вече са обмисляли този ход миналия месец, съобщи европейски информационен уебсайт Euractiv. Държавите от ЕС се съгласиха миналия месец да преустановят оставащия си внос на газ от Русия до края на 2027 г. Всички с изключение на Унгария и Словакия подкрепят.

„Ние не приемаме това очевидно незаконно решение, което противоречи на европейските ценности, което беше избрано от Брюксел, за да блокира национално правителство, което не е съгласно с него“, каза Орбан в седмичното си интервю. „Обръщаме се към Европейския съд“.

Премиерът-националист добави, че „търси и други, несъдебни“ средства за разубеждаване на Брюксел, но каза, че засега няма да дава подробности.

В случая Орбан роптае, защото широкото съгласие за руския газ в Европа е на база резолюция, а не санкции и няма как да наложи вето.

Будапеща още зависи от руския газ

Будапеща – най-близкият съюзник на Кремъл в блока – все още зависи силно от руския енергиен внос, въпреки че Москва нахлу в Украйна през 2022 г. Преди това тя използва правото си на вето, за да получи изключения от санкциите на ЕС срещу руската енергия.

Орбан вече се споразумя със САЩ за петрола

Припомняме, че наскоро унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че "си е стиснал ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ срещу Русия.

Междувременно единствената унгарска компания за рафиниране на петрол, Mol Nyrt, енамерила алтернатива.

Mol Nyrt, която управлява петролни рафинерии в Унгария и Словакия, е заявила, че тръбопровод от Хърватия би могъл ефективно да се превърне в алтернатива за по-голямата част от доставките на петрол, ако руските доставки по тръбопровода „Дружба“ през Украйна бъдат спрени. ОЩЕ: Унгария е готова да обмисли алтернатива на руския петрол