"Орешник" в Беларус: какви ще са последствията за Украйна?

Миналата седмица беларуският диктатор Александър Лукашенко обяви разполагането на руски балистични ракети със среден обсег „Орешник“ в Беларус. Доставката на тези оръжия ще увеличи потенциала на Русия за нанасяне на удари срещу украинска територия, подчертава Forbes, анализирайки как разгръщането им ще повлияе на Украйна. Когато тези ракети бяха изстреляни за първи път през ноември 2024 г., те летяха в горните слоеве на атмосферата, което затрудняваше откриването им от украинските системи за противовъздушна отбрана. Освен това „Орешник“ се движат със скорост от няколко хиляди километра в час, което създава допълнителни предизвикателства за Киев.

Удари от Беларус срещу Украйна биха били по-смъртоносни

Минск се намира само на 440 километра от Киев, докато Москва е на 1500 километра от украинската столица. Предвид това географско положение, ако Русия реши да изстреля ракети „Орешник“ срещу Украйна от Беларус, това би направило атаките по-смъртоносни, тъй като руснаците биха могли да нанесат по-бързи удари по критичната инфраструктура на украинците, пише изданието.

Още: "Ким Чен Путин, стига с "Лешникотрошачката", измисли нещо ново": Подигравка заради "Орешник" и "Буревестник"

Снимка: Kremlin.ru

Освен това украинските въоръжени сили вече ще имат по-малко време да реагират на потенциалното разполагане на тези балистични ракети.

Forbes подчертава, че Украйна вече ще следи отблизо развитието на събитията в Беларус и ще се подготви за необходимите предпазни мерки в очакване на бъдеща атака.

Минск по-рано обяви планове за разполагане на руската система за хиперзвукови ракети със среден обсег „Орешник“ през декември. Лукашенко заяви, че разгръщането на тази ракета е отговор на „ескалацията от страна на Запада“. Диктаторът не спира да заплашва западните страни с "Орешник": Лукашенко заплаши Европа с "Орешник": Ще седнем с Путин и ще нанесем удар.

По-рано ръководителят на Службата за сигурност на Украйна Васил Малюк съобщи, че украинските въоръжени сили са унищожили една от трите ракетни системи „Орешник“ на руска територия: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО).