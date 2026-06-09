Оръжията да говорят: Лавров призова, Украйна изпълни серия унищожителни удари (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Много позитивен" - такъв е бил разговорът между украинския президент Володимир Зеленски, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетя на Тръмп. Зеленски съобщи резултата от разговора в профилите си в социалните мрежи – той е говорил с Уиткоф и Къшнър, докато е бил на летището в Кишинев на път за Лондон. "Обсъдихме перспективите (за мир) в контекста на срещата на върха на Г-7 и други събития през юни. Очертах данните, с които разполагаме, относно намеренията на Москва. Благодарен съм за думите на уважение към украинците и положителната оценка на позициите на Украйна (на фронта)", каза Зеленски.

Припомняме, че Уиткоф и Къшнър уж трябваше да дойдат в Киев, имаше редица разговори за това, но така и не се появиха. За сметка на това те няколко пъти вече бяха в Москва и се срещнаха с руския диктатор Владимир Путин. А руският външен министър Сергей Лавров продължи посланието на Путин – че няма да има преговори за мир, защото Зеленски се държал неуважително. Липсата на уважение е, че украинският президент публично прати писмо и говори как и защо Роман Абрамович е дошъл при него в Киев – ОЩЕ: "Изборът сега е ваш, стига война": С писмо Зеленски покани Путин на преговори (ВИДЕО)

Освен всичко друго, Лавров де факто каза, че след като положението е такова, оръжията ще трябва да говорят: "Сега всичко зависи не от преговорите, а от действията на нашите герои на фронта". При тези условия руският външен министър не виждал как може да се говори за дипломатически инициативи, разговори и преговори - ОЩЕ: Най-големите в Европа и Зеленски очертаха точките за бъдещ мир в Украйна

И оръжията говорят, по-силно от "руските герои". Популярният с разкриване на прикривана от руските власти информация за украински удари по руски цели канал в Телеграм "Досието на шпионина" съобщи, че Украйна е успяла да порази летище "Протасово" в Рязан. Каналът публикува и видеокадри, от които се вижда как поне един далекобоен дрон удря сграда, вероятно хангар. В този район има център за производство на руски дронове – там се намира Рязанският научно-производствен център "Протос", който разработва и произвежда дронове. ASTRA цитира информация, че през март 2026 година там са работили компании, произвеждащи компоненти и софтуер за безпилотни летателни апарати, включително двигатели и специални покрития. Планът е бил да се достигне месечно производство от 5000 бройки до 2027 година. В допълнение към производството, там се обучават и оператори на дронове, включително ученици. Освен това – в Брянска област подразделението за работа с безпилотни системи на 413-ти украински полк поразиха локомотив на товарен влак, превозващ товари за руската армия. Това е трети такъв удар за последните 4 години, посочват бойците от 413-ти полк в официалния си канал в Телеграм. И той се случва на фона на епични взривове в два оръжейни обекта в Русия – НАУЧЕТЕ ОЩЕ: Украйна порази ключови за руската отбранителна индустрия обекти (ВИДЕО)

❗️ A Ukrainian drone strike hit Protasovo airfield in Russia’s Ryazan region, Dosye Shpiona said. The extent of damage is unknown. A UAV research and production center was earlier reported to operate on the airfield’s territory. #Russia pic.twitter.com/Kuxpi0BDyZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2026

Ukraine’s 413th Raid Regiment of the Unmanned Systems Forces hit a Russian locomotive near Pantusovo in Bryansk region, about 40 km from the Ukrainian border. The locomotive was used to transport military cargo. The unit said this was the third enemy locomotive struck by Raid in… pic.twitter.com/DgT92ePlDF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2026

Украинското партизанско движение "Атеш" съобщи в официалния си канал в Телеграм, че руски части, биещи се в делтата на река Днепър, на полуострова и островите Кинбурска коса, са почнали да отстъпват. Причината – нямат никакви доставки на оръжия, боеприпаси, храна и гориво. Говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин заяви, че не може да отрече и не може да потвърди информацията.

Междувременно НАТО обяви началото на мащабните военни учения "Знамето на Рамщайн 2026" Според Въздушното командване на Алианса, ученията ще се проведат в няколко страни, включително такива, граничещи с Русия. Основните страни-домакини на ученията ще бъдат Дания, Испания, Швеция, Норвегия и Финландия. НАТО заявява, че "Знамето на Рамщайн" е предназначено да подобри оперативната съвместимост между съюзническите сили, да повиши бойната готовност и да тества способността на Алианса да реагира бързо на заплахи в цяла Европа.

Руско "правосъдие" без полза до дупка

Бившият собственик на "Юкос" Михаил Ходорковски отново беше осъден в Русия – на 10 години затвор, но задочно. Той вече прекара толкова години в руска наказателна колония заради присъда за финансови и данъчни измами, беше помилван от Путин и веднага избяга на Запад. Сега Мещанският районен съд в Москва го осъди задочно по дело за "военна фалшификация" и дискредитация на руската армия, съобщава руската информационна платформа "Медиазона". През септември, 2022 година, Ходорковски публикува в профила си в "Х" снимка на изтекло писмо от руското финансово министерство, в което се посочва, че близо 48 000 руски войници са загинали във войната с Украйна от 24 февруари до средата на август 2022 година. А през юли 2024 година Ходорковски публикува видеоклип в своя YouTube канал за ракетна атака срещу детската болница за лечение на онкоболни "Охматдет" в Киев. През октомври 2025 година ФСБ образува дело срещу членове на Руския антивоенен комитет, включително Михаил Ходорковски, за "насилствено завземане на властта" и "създаване на терористична група". През ноември 2025 година Ходорковски беше добавен в руския регистър на "терористи и екстремисти".

Освен това, Басманският съд в Москва задочно арестува майор Роберт Бровди с позивна "Мадяр" - той командва Силите за работа с безпилотни системи на украинската армия. Конкретно съдебната заповед за арест е заради удара в Старобелск, уточнява "Медиазона". Това е второто задочно наказателно дело срещу Бровди в Русия. През март 2026 г. той беше осъден на доживотен затвор за дистанционно миниране на пътища в граничните райони на Курска и Белгородска област, което е довело до смъртта на кореспондента на Първи канал Анна Прокофиева.

Предвид новината за Бровди и работата му, украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че украински разработчици са създали система, която автоматизира до 95% от процеса на прехващане на вражески дронове. След получаване на команда от оператора, дронът самостоятелно идентифицира целта, прицелва се и атакува. Технологията вече е тествана в бойни действия в Харковска област и е доказала своята ефективност, по думите на Федоров. За съжаление обаче това не значи 100% сигурност срещу руските дронове и ракети – вчера, руски обстрел порази автобусна спирка в град Запорожие, загинаха 2 жени, 12 души са приети в болница, включително 5 деца:

🔥 Ukrainian drones have started hunting Shahed drones on their own



Defense Minister Fedorov said that Ukrainian developers have created a system that automates up to 95% of the process of intercepting enemy drones.



After receiving a command from the operator, the drone… pic.twitter.com/riFDDUQKz4 — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

Russian Shahed drone hit a bus stop directly in Zaporizhzhia.



2 killed, 15 wounded. pic.twitter.com/vXeBCiwZVU — Clash Report (@clashreport) June 8, 2026

Кубан се превърна в поредния руски регион с недостиг на бензин, макар че местните власти отричат - недостиг се формира, защото живеещи в Крим идват да зареждат в Кубан, коментира руската опозиционна информационна платформа ASTRA. Освен това, жители на Краснодар, Анапа и Темрюкската област съобщават за широко разпространен недостиг на бензин по бензиностанциите. Губернаторът на Краснодарския край Вениамин Кондратиев заяви в официалния си канал в Телеграм, че няма недостиг и че става въпрос за злонамерена информационна кампания. Оперативният щаб на Краснодарския край коментира в официалния си канал в Телеграм, че повишението на цените на горивата по бензиностанциите е заради рязко увеличение на търсенето.

Report from Krasnodar, Russia: gasoline is starting to run out. pic.twitter.com/XsR8IwxuX7 — WarTranslated (@wartranslated) June 8, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

28 поред станаха денонощията, при които интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна е над 200 бойни сблъсъка дневно, според официалната информация на украинския генщаб. На 8 юни е имало 260 бойни сблъсъка спрямо 240 на 7 юни. Руснаците са хвърлили 282 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 17 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3725 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 430 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 282 FPV дрона, което е с около 1100 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

📉 A sharp turn on the battlefield. Russia is starting to lose ground



According to the Institute for the Study of War (ISW), Ukraine liberated more territory in May than Russia managed to capture.



Russian forces occupied or pushed into roughly 40 square kilometers, but lost… pic.twitter.com/KmHbFEH861 — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

🇺🇦 Russian soldiers surrendered with the help of a Ukrainian drone



The POWs said their commanders were sending them into suicide assaults and threatening to "zero them out" if they refused.



At their position, they found a leaflet with instructions on how to surrender, laid down… pic.twitter.com/ooD8TUqcGV — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2026

Цели 50 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление – боевете там продължават да са в селата на запад и север от Покровск. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов предупреждава, че сега руснаците с всички сили се мъчат да отрежат украинската логистика от Павлоград към Покровск. Още 12 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 1 руска пехотна атака е имало в Краматорското направление, откъм Часов Яр към Константиновка. Противникът губи блок след блок в югозападната част на Константиновка, хвали се Z-каналът "Рибар" на бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. 34 руски пехотни атаки са извършени в района на Гуляйполе, Запорожка област. 14 руски пехотни атаки е имало в Славянското направление, а в намиращото се северно от него Лиманско направление са били 18, като Z-каналът "Два майора" твърди в дневния си обзор, че имало вече боеве в центъра на града и близо до жп гарата – геолокализирани видеокадри за тези твърдения не са представени. Още 10 руски пехотни атаки са органзиирани в Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск и селата южно от града.

Ukrainian forces repelled another Russian assault on Mala Tokmachka, destroying equipment and weapons during the attack. The 3rd Battalion of the 123rd Territorial Defense Brigade and adjacent units worked together to stop the push. #Ukraine pic.twitter.com/Hjiw7GxBks — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2026

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 166 далекобойни дрона и 2 управляеми авиационни ракети Х-59/69 по цели в Украйна. Свалени са 146 дрона, преминалите през украинската ПВО ракети и останалите руски далекобойни безпилотни системи са нанесли удари на 18 места в Украйна, гласи сутрешната сводка на украинските ВВС. В Харковска област, в Чугуев поредната руска въздушна атака взе живота на 3 души, след като бяха поразени жилищни сгради. Руското военно министерство информира, че тази нощ на руска земя са свалени 140 далекобойни дрона, а "Два майора" констатира, че Чонхарският мост, който води към Крим, пак е бил ударен и то точно след като движението по него беше частично възстановено: