Оръжията за Украйна: Зеленски призова съюзниците да изпълнят обещанията си (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски призова днес съюзниците на страната му да изпълнят обещанията си за доставки на оръжия за нея.

В своя профил в социалната мрежа Х той обърна специално внимание на средствата за противовъздушна отбрана, така необходими при продължаващите руски масирани атаки с ракети и дронове.

"Всяка седмица водената от Русия война продължава само защото руската армия запазва способността си да тероризира Украйна и да се възползва от своето превъзходство в небето", написа Зеленски.

Той призова съюзниците си да спазят ангажиментите, които са поели на срещата на върха на НАТО във Вашингтон през юли миналата година, както и на заседанията на контактната група за Украйна в Рамщайн, като добави, че обещанията все още не са изпълнени изцяло.

Over the past week, the Russians have launched hundreds of strikes on Ukrainian cities, villages, and the positions of our warriors on the front lines. Nearly 700 aerial bombs and over 600 attack drones were used just in a week.



Every week, the Russian war continues only… pic.twitter.com/EkvB9fOUmv