Зеленски на срещата Рамщайн: Правя всичко, за да завършим войната с достойнство тази година (ВИДЕА)

"Правя всичко, за да сложа край на тази война с достойнство през тази година. И знам, че мога да разчитам на вашата подкрепа. Всички трябва да помним, че прекратяването на войната е наша обща цел – наша, а не на Русия. Украинците, европейците, американците и много от нашите глобални партньори искат това." Това каза украинският президент Володимир Зеленски на срещата на контактната група във формат Рамщайн в Германия.

На срещата също така министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин потвърди, че администрацията на отиващия си президент Джо Байдън изпраща нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 500 милиона долара, която включва ракети за противовъздушна отбрана, оборудване за изтребители F-16 и боеприпаси. САЩ обявиха последен военен пакет за Украйна в мандата на Байдън, гарниран с послание към Путин

"Ако Путин погълне Украйна, апетитът му само ще расте. Ако автократите стигнат до извода, че демокрациите са се предали, изоставили са интересите си и са забравили принципите си, ще видим още повече заграбвания на земя. Ако тираните научат, че агресията се плаща, ние само ще насърчим още повече агресия, хаос и война. Отстъплението само ще послужи като стимул за още по-голяма имперска агресия. И ако се поколебаем, можете да разчитате на Путин да продължи напред – и да удари по-силно. Оцеляването на Украйна е заложено на карта. Но също и сигурността на Европа, Съединените щати и света", каза Лойд Остин.

Zelensky has arrived at the Ramstein Air Base for the 25th meeting with defense ministers from 54 countries. The Ukrainian President is scheduled for several meetings during the event. pic.twitter.com/Fx0sFn5dQx