Зеленски: Това са много срамни неща за Службите за сигурност

"За съжаление, тази седмица донесе съвсем различни новини за Службите за сигурност на Украйна (СБУ) - откровено неприятни, откровено срамни, абсолютно неприемливи неща. И вече имаше уволнения заради това, а ще има и други кадрови решения." Това каза президентът Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение относно скандала "Картаген", в който се оказаха замесени висши служители на разузнаването, Националната полиция и прокуратурата на Украйна.

"Важно е разследването да даде пълната истина за тази ситуация, за да бъдат наказани всички подстрекатели на престъпления, подстрекатели на насилие срещу хората", каза Зеленски. Той добави, че цялата информация за случая ще бъде предадена на партньорите на Украйна.

"Днес одобрих законопроект за възстановяване на декларациите за всички служители на СБУ, така че техният начин на живот и всичко, което притежават, да бъде достъпно за проверка и отчетност. Точно както и в други агенции, и между другото, не само в правоприлагането. Моля парламентаристите да приемат този закон незабавно", каза още Зеленски.

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