Кабинетът "Радев":

Еврото завършва седмицата с рязка промяна спрямо долара

14 август 2026, 11:03 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Еврото завършва седмицата с рязка промяна спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, курсът започна да пада надолу и на 13 август европейската единна валута стигна най-ниската си стойност от 10 дни насам. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам, а днес промени и посоката - от низходяща тя стана възходяща.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 14 август, за 1,1546 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,16% над последното отчетено ниво в четвъртък.

Европейската централна банка определи на 13 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1534 щатски долара спрямо 1,1545 на 12 август.

Снимка: iStock

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 7 август - 1,1562 спрямо долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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