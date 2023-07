Освободен командир на "Азов" отново е начело на ротата си (СНИМКИ)

Прокопенко с позивна "Редис", под чието командване украинците защитаваха комбината "Азовстал" в Мариупол в продължение на месеци, а след това сложиха оръжие след споразумение с руснаците (ОЩЕ: Огласиха подробностите как и защо са сложили оръжие защитниците на "Азовстал"), впоследствие бе разменен срещу кума на руския президент Владимир Путин Виктор Медведчук и с останалите четирима командири от "Азовстал" прекара 300 дни в Турция под домашен арест. На 8 юли и петимата се завърнаха в Украйна след като украинската страна се споразумя за това с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Още тогава Прокопенко заяви пред множеството посрещачи на украинска земя, че всичките отново се връщат в борбата. В момента Прокопенко все още преминава рехабилитация, но явно е започнал да изпълнява и задълженията си в армията.

#Azov commander Denys #Prokopenko, who has returned from #Turkey to #Ukraine met with the personnel of the brigade.



Prokopenko is currently undergoing rehabilitation, but will soon resume his duties. pic.twitter.com/ZlHB8gjDS4