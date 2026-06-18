От днес САЩ съкращават силите си в НАТО. Какво ще стане, ако избухне война?

Намаляването на американското участие в силите на НАТО за реагиране при кризи влиза в сила незабавно. Това обяви днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте, като добави, че останалите съюзници увеличават своя принос, за да запълнят празнините, оставени от тази стъпка на Съединените щати. "Вчера възникна въпросът дали това влиза в сила незабавно. Отговорът е – да, незабавно", каза Рюте пред журналисти преди срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел.

"Въпреки това съм донякъде предпазлив в оценката си, защото става дума за инструмент за планиране. Какво би се случило в действителност, ако избухне война? Всички съюзници, включително и САЩ, ще мобилизират максимално възможностите си, за да сме сигурни, че можем да водим войната", заяви той, цитиран от Ройтерс.

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Рюте добави и че президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се присъедини към срещата на Контактната група за отбрана на Украйна, в централата на НАТО в Брюксел днес.

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