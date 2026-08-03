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Магнитни бури през седмицата 3-9 август 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

03 август 2026, 9:10 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Магнитни бури през седмицата 3-9 август 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 3-9 август 2026 г. не се очаква да има дни с много силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 3 август ще бъде от степен 4,3. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ няма да има дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 3 август 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 4,3. Това не е много повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода от 03.08.26-09.08.26

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 4 август 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 4. Това не е силна магнитна буря и не би трябвало да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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