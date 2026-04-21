Асен Василев с пророчески думи преди "сглобката": До 18-24 месеца проруските сили ще вземат превес в парламента (ВИДЕО)

21 април 2026, 12:13 часа 783 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Моят прочит е, че проруските сили в България ще вземат превес в следващите 18 до 24 месеца в парламента, за първи път от 1996 г. насам. Въпросът е дали ще го вземат, след като сме в еврозоната и в Шенген, тоест количеството щети, които могат да нанесат, са по-малки". В дните след изборната победа на "Прогресивна България" и пълното мнозинство на формацията на Румен Радев, в социалните мрежи масово се припомнят тези пророчески думи на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, изречени през 2023 г.

След 100% преброени бюлетини мандатите в 52-рото Народно събрание, в което "Прогресивна България" ще има пълно мнозинство, са следните:

Думите на Асен Василев са от записа на Радостин Василев

Изказването на Асен Василев е от изтеклия запис от Националния съвет на „Продължаваме промяната“, проведен на 21 срещу 22 май 2023 г. Той бе разпространен от Радостин Василев, тогава част от ПП. Преди това Василев беше в „Има такъв народ“ и заемаше поста министър на младежта и спорта в правителството на Кирил Петков, а след пускането на записите в публичното пространство той се отдели и впоследствие създаде своята партия „Морал, единство, чест“ (МЕЧ): "ПП-ДБ измислят механизъм за защита на Борисов": Радостин Василев със записи на Петков и Асен Василев (ВИДЕО).

През юни 2023 г., малко след изтичането на аудиозаписите, ПП-ДБ сформираха правителство на ротационен принцип с ГЕРБ-СДС, подкрепяно в някои политики и от ДПС и наречено "сглобка".

Що се отнася до "проруските сили", за които говори Василев, припомняме, че Румен Радев даде заявка за връщане на диалога с Русия веднага след изборната си победа на 19 април 2026 г. Формацията му ще разполага със 131 депутати в парламента, а открито проруската партия "Възраждане" - най-малката група в следващото Народно събрание - ще има 12 места.

Димитър Радев Отговорен редактор
