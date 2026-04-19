Радев даде пример с Макрон и Мерц: Диалогът с Русия трябва да се върне (ВИДЕО)

"Питайте президента Макрон, питайте премиера на Белгия, питайте други европейски лидери, включително канцлера Мерц, които заявиха, че този диалог трябва да се върне", каза победителят на предсрочните парламентарни избори Румен Радев в отговор на въпрос какво мисли за диалога с Русия. Според него силна България и силна Европа имат нужда от критично мислене и прагматизъм.

"Не само за новата архитектура за сигурност в Европа, но ако искаме Европа да има стратегическа автономия - тя трябва да установи своята конкурентоспособност и да преустанови процеса на деиндустриализация", смята Радев.

Според него без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност. "Аз очаквам Европа да бъде много по-прагматична в своите действия", заяви още Радев.

Кой ще оглави парламента?

На този въпрос Радев каза: "Нека да видим кои хора ще влязат в парламента".

Във връзка с изнесените данни за купуване на гласове и замесването на "Прогресивна България", Радев каза, че е чул брифинга на служебния вътрешен министър и уточни, че става въпрос за сигнали. Той увери, че ако има хора от листите на "Прогресивна България", които са решили да правят преференции на база на купен вот, ще вземе мерки, но иска доказателства за това.

"Служебните министри трябва до един да си подадат оставките, когато влезе редовният кабинет", добави още той.

Победата над апатията

По думите му все още нямаме официалните резултати, но българите са гласували активно. "Победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо и ни предстои още много работа. Това е само първата стъпка за възстановяване на обществения договор. "Прогресивна Блъгария" печели безапелационно. Това е победата на морала, защото хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите", заяви Радев.

ЕКЗИТПОЛОВЕТЕ

МАНДАТИ

