Кремъл: Окуражени сме от думите на Радев за диалог с Русия

Кремъл приветства победата на Румен Радев и "Прогресивна България" на предсрочните парлемантарни избори на 19 април у нас, резултатите от които ще осигурят пълно мнозинство на формацията в 52-рото Народно събрание. Днес, 20 април, говорителят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков, заяви на пресконференция, че в Москва са "окуражени" от желанието на доскорошния български президент да разреши проблемите между София и Руската федерация - страна, определила ни като вражеска държава.

Тези думи дойдоха в отговор на въпрос на репортер за предполагаемата паника в Европа относно победата на Радев и дали той ще е руски „троянски кон“ в ЕС след падането на Виктор Орбан в Унгария.

"Разбира се, ние сме окуражени от думите на г-н Радев, който спечели изборите, както и на няколко други европейски лидери - за тяхната готовност да решават проблемите чрез диалог, прагматичен диалог с Руската федерация. Ние приветстваме това. Също така смятаме, че всички съществуващи разногласия, всякакви различия във взаимните интереси могат и трябва да бъдат решавани единствено на масата за преговори“, заяви прессекретарят на Кремъл.

Още: "Ройтерс": Евроскептик яхна антикорупционната вълна в България

Песков добави обаче, че според него би било преждевременно да се правят по-общи изводи за това дали политическият климат в Европа се променя, като се има предвид, че от Европейската комисия идвали "обичайните" антируски изявления, по думите му.

Какво каза Радев за Русия след изборната победа?

Снощи Румен Радев обяви, че България и "силна Европа" имат нужда от "критично мислене и прагматизъм". Той каза, че диалогът с Руската федерация трябва да се възобнови. "Питайте президента Макрон, питайте премиера на Белгия, питайте други европейски лидери, включително канцлера Мерц, които заявиха, че този диалог трябва да се върне", каза победителят на изборите.

Русия и до днес не е проявявала готовност за всеобхватен, справедлив и траен мир в Украйна, блокирайки всякакви процеси с различни посредници, най-вече САЩ, и прехвърляйки вината за това върху Киев, който неведнъж е изявявал желанието си за край на войната.

Радев никога не е крил проруските си нагласи - той редовно критикува украинската контраофанзива, наричайки отбраната на Украйна "обречена кауза", обявява се против предоставянето на оръжие за Киев, против членството на страната в ЕС и НАТО, а неведнъж определи и полуостров Крим за руски.

Още: "Присъдата" на Украйна за Радев: Руската носталгия срещу компромиса с ЕС и НАТО

Снимка: Скрийншот от официалния канал в YouTube на Румен Радев

Радев винаги е призовавал за "мир", но не е назовавал условията - руските, т.е. капитулация на Украйна и бъдеща заплаха за Европа от нова агресия, или украинските за "справедлив и траен мир", т.е. гаранции за сигурност и ненарушаване на суверенитета на независима държава.

При закриването на предизборната кампания на "Прогресивна България" бяха излъчени кадри от една от срещите на Радев с диктатора Владимир Путин (през 2018 или 2019 г. в Русия) - издирван от Международния наказателен съд в Хага лидер заради незаконно и систематично отвличане на украински деца. Показани бяха и руски знамена, под които дори елитни спортисти от страната не могат да се състезават заради международните правила, свързани с агресивната война на Москва в съседната страна.

Още: Победата на Радев в Русия: Тиха радост в Z-каналите и предупреждения от независимите медии