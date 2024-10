От Русия ли се страхуваме, където 20 млн. души се изхождат на улиците: Украински депутат пред ЕП (ВИДЕО)

Над 2,5 години продължаваща пълномащабна война в Украйна ясно показаха, че на Запад има доста колебания относно вземането на важни за приключването на тази война решения - какви оръжия да се дадат на Украйна, колко бързо, как да ги ползва, да не говорим за пряка намеса с войници и техника от страна на НАТО или от гарантите на суверенитета на съвременна Украйна в границите ѝ от 1991 година съгласно параметрите на Меморандума от Будапеща (гаранти са САЩ, Великобритания и Русия - Украйна предава на Русия останалото на нейна територия съветско ядрено оръжие след разпада на СССР, а Руската федерация се задължава да зачита, пази и уважава независима Украйна).

На този фон украинският депутат Олексий Гончаренко изнесе смела и много скандална реч пред Европейския парламент - за да напомни на Запада, че защитаването на ценности е много лесно, когато няма опасност от последствия, но далеч по-трудно, когато има. Ето какво каза той:

"От кого се страхуваме – от "модерна Русия", където над 20 млн. души се изхождат на улицата, защото нямат вътрешни тоалетни? От жалката Северна Корея? От Иран – режимът на аятолаха, който не е в състояние да отговори на случващото се в центъра на тяхната столица, когато ключово тяхно прокси бива убито (бел. ред. - става въпрос за убийството на лидера на "Хамас" Исмаил Хания). Атакуват в Солсбъри (бел. ред. - става въпрос за случая "Скрипал") - бомбардирайте Москва. Нападат в Берлин – бомбардирайте Москва. Ако го бяхме направили, никога нямаше да атакуват Украйна. Ако направим това, което трябва, за да си отиде режимът (на Путин), тогава руският народ ще издигне паметник на европейските освободители – както и иранците биха направили в Техеран (ако режимът на аятоласите бъде свален)".

Гончаренко влезе в украинския парламент през 2014 година като част от блока на предишния украински президент Петро Порошенко, сега вече е независим народен представител, син на бившия кмет на Одеса Олексий Костюсиев.

❗️BREAKING:



Bomb Moscow and don't be afraid of the Russians!



Ukrainian MP Oleksii Goncharenko delivered an emotional speech at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.



"Who are we afraid of? Russia, where more than 20 million people shit on the street, because they… pic.twitter.com/hnAAAzjn74