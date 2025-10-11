От трона до компютъра: Асад прекарва дните си в Москва, играейки онлайн игри до бодигардовете си

Бившият сирийски президент Башар Асад, който позорно избяга в Русия след свалянето на режима в родината си, прекарва дните си в престижния квартал на руската столица "Москва Сити" на брега на река Москва, като основно е зает с онлайн игри. Германският вестник Die Zeit цитира близък до семейство Асад, който разказва, че сваленият диктатор запълва многото си свободно време пред компютъра в обширния си имот, който на практика представлява три свързани помежду си луксозни апартамента.

От време на време Асад се мести във вилата си в Подмосковието и в общи линии има разрешение "да се движи свободно из Москва" под надзора на телохранители от частна охранителна фирма, както и на ФСБ, споделя източникът.

Според Die Zeit семейството на Башар Асад притежава около 20 апартамента в "Москва Сити". Вестникът отбелязва, че апартаментите се намират в 76-етажната кула "Москва".

Според източника, по-малкият брат на Асад, Махер ал-Асад, е отседнал в московския хотел "Четири сезона", където се е отдал предимно на пиене и пушене на наргиле.

Споразумението, срещу което Асад е получил защита от руската страна, е да изчезне от публичното пространство и да не дава интервюта.

Според цитирания източник, в момента в Русия живеят приблизително 1200 сирийски офицери, като най-богатите от тях също живеят в Москва.

