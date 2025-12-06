Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

Както много години досега и тази година правителството на САЩ публикува ежегодната си Стратегия за националната сигурност - документ, който традиционно очертава визията на Вашингтон за надвисналите над света заплахи и борбата с тях. Тази година прави впечатление, че в Стратегията с най-суров тон се говори не за друг, а за съюзниците на САЩ от НАТО - държавите от Европейския съюз.

САЩ се държат не като съюзник на ЕС, а като техен противник

Документът от 30 страници представя европейските страни като държави в упадък, отстъпили суверенитета си на Европейския съюз и управлявани от правителства, които потискат демокрацията и свободата на словото - по-конкретно заглушават гласа на националистите. Още: САЩ предупредиха: Европейската цивилизация може да бъде заличена

Документът оценява европейските членки на НАТО като твърде слаби, за да са "надежден съюзник". И предупреждава, че европейската цивилизация може да бъде заличена до две десетилетия заради имиграцията, която да превърне няколко държави членки на Алианса в страни с предимно "неевропейско" население.

Всъщност Стратегията показва колко радикално администрацията на Тръмп променя традиционната външна политика на САЩ и как това ще доведе до задълбочаване на разделенията в НАТО - един алианс, който до голяма степен поддържаше мира в Европа след Втората световна война, пише The Wall Street Journal.

Документът е истински удар за европейските страни

Европейските лидери, които четат този документ, трябва да разберат, че "традиционните трансатлантически отношения са мъртви", казва Катя Бего, старши сътрудник в лондонския мозъчен тръст Chatham House. А Тимъти Гартън Аш, известен британски историк, нарече този документ "тревожна камбана за Европа".

Още: Заплахи и условия: САЩ са дали краен срок на Европа да поеме лидерството в НАТО

След като Тръмп встъпи в длъжност през януари, от екипа му нееднократно демонстрираха презрение към Европа и антипатия към европейските решения като цяло. Всъщност много точки в Стратегията повтарят критиките, изразени за първи път от вицепрезидента Джей Ди Ванс на Конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари. "По същество това е открито изявление за несъгласие с Европейския съюз. Това е същата скандална реч на Джей Ди Ванс от Мюнхен, само че разширена и представляваща сега официалната политика на САЩ", казва Гартън Аш.

САЩ се нахвърлят на ЕС въпреки че Съюзът е техният ключов партньор

В Стратегията европейските правителства са обвинени в "подкопаване на демократичните процеси", въпреки че не се уточнява какво точно се има предвид.

И това като се има предвид, че ЕС бе създаден преди десетилетия именно с подкрепата на САЩ. И че ЕС и до днес е най-важният бастион на капитализма и демокрацията в света и е ключов исторически и културен партньор на Съединените щати.

И това също така при положение, че според данни на Freedom House, американска организация с нестопанска цел, която класира държавите по показатели като върховенство на закона, индивидуални права и избирателни процеси, всяка една западноевропейска държава се класира по-високо по отношение на глобалната свобода и демокрация отколкото САЩ.

Добива се впечатление, че съюзник на САЩ са не ЕС, а Русия

Тонът и острите критики към Европа контрастират с подхода в документа към традиционните съперници или заплахи на САЩ, като например Русия. Русия нито веднъж не се споменава като потенциална заплаха за интересите на САЩ.

В Стратегията САЩ се позиционират по-скоро като арбитър между Европа и Русия, отколкото като съюзник на Европа, противопоставящ се на Русия - нещо, което е съвсем различно от досегашния подход, който бе характерен за САЩ от края на Втората световна война. Документът също така призовава НАТО да спре да се разширява.

Още: Единственият европеец в Китай: Ще има ли успех мисията на Макрон в Пекин (ВИДЕО, СНИМКИ)

На практика документът представлява обобщение на позицията на Русия, която иска от ЕС да възобнови сътрудничеството си с Москва, като САЩ са разглеждани като инструмент за това, казва Филипс О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия. По думите му това е стратегия, насочена към унищожаване на сегашна Европа.

Един от разделите в Стратегията дори очертава целта на външната политика на САЩ като "култивиране на съпротива срещу настоящия път на Европа", което анализаторите разглеждат като пряка американска намеса в европейската политика и подкрепа за крайнодесни или антиимигрантски партии в Германия, Франция, Великобритания и другаде.

С тази Стратегия всъщност Вашингтон очертава визията си за един свят, който да бъде доминиран от три големи сили – САЩ, Китай и Русия. А Европа се разглежда като "обект на колониално господство" от страна или на САЩ, или на Русия, казва Натали Точи, директор на Института за международни отношения в Рим и бивш дипломатически съветник на ЕС. "За мен истинският въпрос е: "Какво още трябва да се случи, за да може ние, европейците, да осъзнаем всичко това?", откровена е тя.

Всъщност именно в ЕС е възможно да бъдат критикувани политиците - не в Русия или Китай, а напоследък не и в САЩ

Говорителка на Европейската комисия е отказала да коментира документа като цяло, но е отхвърлила твърденията в него, че Европа подкрепя вредни миграционни политики или че подкопава свободата на словото. Тя е добавила, че новата политика на сигурност на САЩ контрастира с традиционно силните връзки на Европа със Съединените щати.

Още: Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде закрит

В обобщение анализаторите казват, че макар Джей Ди Ванс и други да критикуват Европа за законите, ограничаващи речта на омразата, явно малцина от тях си дават сметка, че всъщност именно Европа, за разлика от Русия и Китай, е тази, която подкрепя свободата на словото, включително позволява критики към политиците.