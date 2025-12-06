Любопитно:

Белият дом вече представя ЕС, а не Русия или Китай като най-големия злодей

06 декември 2025, 23:13 часа 355 прочитания 0 коментара
Както много години досега и тази година правителството на САЩ публикува ежегодната си Стратегия за националната сигурност - документ, който традиционно очертава визията на Вашингтон за надвисналите над света заплахи и борбата с тях. Тази година прави впечатление, че в Стратегията с най-суров тон се говори не за друг, а за съюзниците на САЩ от НАТО - държавите от Европейския съюз.

САЩ се държат не като съюзник на ЕС, а като техен противник

Документът оценява европейските членки на НАТО като твърде слаби, за да са "надежден съюзник". И предупреждава, че европейската цивилизация може да бъде заличена до две десетилетия заради имиграцията, която да превърне няколко държави членки на Алианса в страни с предимно "неевропейско" население.

Всъщност Стратегията показва колко радикално администрацията на Тръмп променя традиционната външна политика на САЩ и как това ще доведе до задълбочаване на разделенията в НАТО - един алианс, който до голяма степен поддържаше мира в Европа след Втората световна война, пише The Wall Street Journal.

Документът е истински удар за европейските страни

Европейските лидери, които четат този документ, трябва да разберат, че "традиционните трансатлантически отношения са мъртви", казва Катя Бего, старши сътрудник в лондонския мозъчен тръст Chatham House. А Тимъти Гартън Аш, известен британски историк, нарече този документ "тревожна камбана за Европа".

След като Тръмп встъпи в длъжност през януари, от екипа му нееднократно демонстрираха презрение към Европа и антипатия към европейските решения като цяло. Всъщност много точки в Стратегията повтарят критиките, изразени за първи път от вицепрезидента Джей Ди Ванс на Конференцията по сигурността в Мюнхен през февруари. "По същество това е открито изявление за несъгласие с Европейския съюз. Това е същата скандална реч на Джей Ди Ванс от Мюнхен, само че разширена и представляваща сега официалната политика на САЩ", казва Гартън Аш.

САЩ се нахвърлят на ЕС въпреки че Съюзът е техният ключов партньор

В Стратегията европейските правителства са обвинени в "подкопаване на демократичните процеси", въпреки че не се уточнява какво точно се има предвид. 

И това като се има предвид, че ЕС бе създаден преди десетилетия именно с подкрепата на САЩ. И че ЕС и до днес е най-важният бастион на капитализма и демокрацията в света и е ключов исторически и културен партньор на Съединените щати.

И това също така при положение, че според данни на Freedom House, американска организация с нестопанска цел, която класира държавите по показатели като върховенство на закона, индивидуални права и избирателни процеси, всяка една западноевропейска държава се класира по-високо по отношение на глобалната свобода и демокрация отколкото САЩ.

Добива се впечатление, че съюзник на САЩ са не ЕС, а Русия

Тонът и острите критики към Европа контрастират с подхода в документа към традиционните съперници или заплахи на САЩ, като например Русия. Русия нито веднъж не се споменава като потенциална заплаха за интересите на САЩ.

В Стратегията САЩ се позиционират по-скоро като арбитър между Европа и Русия, отколкото като съюзник на Европа, противопоставящ се на Русия - нещо, което е съвсем различно от досегашния подход, който бе характерен за САЩ от края на Втората световна война. Документът също така призовава НАТО да спре да се разширява. 

На практика документът представлява обобщение на позицията на Русия, която иска от ЕС да възобнови сътрудничеството си с Москва, като САЩ са разглеждани като инструмент за това, казва Филипс О'Брайън, професор по стратегически изследвания в университета "Сейнт Андрюс" в Шотландия. По думите му това е стратегия, насочена към унищожаване на сегашна Европа.

Един от разделите в Стратегията дори очертава целта на външната политика на САЩ като "култивиране на съпротива срещу настоящия път на Европа", което анализаторите разглеждат като пряка американска намеса в европейската политика и подкрепа за крайнодесни или антиимигрантски партии в Германия, Франция, Великобритания и другаде.

С тази Стратегия всъщност Вашингтон очертава визията си за един свят, който да бъде доминиран от три големи сили – САЩ, Китай и Русия. А Европа се разглежда като "обект на колониално господство" от страна или на САЩ, или на Русия, казва Натали Точи, директор на Института за международни отношения в Рим и бивш дипломатически съветник на ЕС. "За мен истинският въпрос е: "Какво още трябва да се случи, за да може ние, европейците, да осъзнаем всичко това?", откровена е тя. 

Всъщност именно в ЕС е възможно да бъдат критикувани политиците - не в Русия или Китай, а напоследък не и в САЩ

Говорителка на Европейската комисия е отказала да коментира документа като цяло, но е отхвърлила твърденията в него, че Европа подкрепя вредни миграционни политики или че подкопава свободата на словото. Тя е добавила, че новата политика на сигурност на САЩ контрастира с традиционно силните връзки на Европа със Съединените щати.

В обобщение анализаторите казват, че макар Джей Ди Ванс и други да критикуват Европа за законите, ограничаващи речта на омразата, явно малцина от тях си дават сметка, че всъщност именно Европа, за разлика от Русия и Китай, е тази, която подкрепя свободата на словото, включително позволява критики към политиците.

