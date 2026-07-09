Тръмп се радва на Украйна и я подсилва военно за решаващ пробив, Путин обаче е готов да ескалира

Американският президент Доналд Тръмп е решил да увеличи военната подкрепа за Украйна, за да помогне на Киев да постигне пробив на бойното поле. За този потенциален обрат в нагласите на републиканеца съобщава Financial Times, позовавайки се на свои източници, като посочва, че последните успехи на украинските сили са впечатлили Тръмп и са променили тона му по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Неназован дипломат от Алианса казва пред изданието: „Тръмп харесва победителите. А Украйна напоследък започна да печели".

Американският президент загатна и публично за подобна промяна в нагласите. По време на разговора си с украинския президент Володимир Зеленски в турската столица - в кулоарите на срещата на върха на НАТО - той заяви, че украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи са "ескалация", но че такава е нужна на този етап, за да може да се стигне до по-бързо завръщане към мирните преговори. С други думи, руският диктатор Владимир Путин най-после да бъде принуден да преговаря добросъвестно за край на войната, която подпали през февруари 2022 г., защото тя вече е на негова територия.

Още: Посланията на Тръмп за Путин и мир в Украйна: Ескалация – най-важното от Анкара (ОБЗОР - ВИДЕО)

От администрацията на Зеленски се радват, че Тръмп е осъзнал истината

Отношението на Тръмп и на неговата администрация към Украйна се е подобрило значително през последните месеци - американците харесват победителите, а украинските въоръжени сили постигат успехи на бойното поле и при ударите срещу Русия, заяви и първият заместник-ръководител на администрацията на президента на Украйна Серхий Кислица. Той бе един от преговарящите от страната на Киев по време на срещите с руската делегация. В интервю за "РБК-Украйна" той отбеляза, че "американците са много уникален народ с характерна психология както на индивидуално ниво, така и като нация - те обичат да са успешни и да са на страната на тези, които са успешни".

Кислица припомни, че през предишните години руснаците донякъде са успявали да наложат в САЩ наративите, че „всеки момент" ще превземат останалата част от Донбас.

Още: Президентът на Чехия: Украйна има два месеца, преди Путин да ескалира войната

По-рано и ръководителят на администрацията на президента на Украйна и бивш шеф на военното разузнаване Кирило Буданов обясни, че причината за промяната в реториката на Тръмп е, че американският лидер харесва победителите. Ето защо, по думите му, украинските въоръжени сили трябва да продължат успешните си действия на бойното поле, за да запазят подкрепата на републиканеца.

Снимка: Getty Images

Сега има още една важна промяна при Доналд Тръмп - той започна да хвали украинците и дори подкрепи идеята Киев да получи лиценз от САЩ за производство на системи за противовъздушна отбрана Patriot: Тръмп обяви голяма новина за Украйна - нещо, което Зеленски иска отдавна (ВИДЕО).

В Анкара президентът на Щатите заяви, че работата по мирно споразумение относно войната на Русия срещу Украйна продължава, макар да описа процеса като труден.

Путин отхвърля призивите за преговори и е готов за ескалация: говорят руски източници

Руският диктатор Владимир Путин междувременно отхвърля призивите за мирни преговори с Киев, съобщават пред Reuters три източника, близки до Кремъл. Според тях ударите с дронове на Украйна срещу руските петролни рафинерии и пристанища не са повлияли на стопанина на Кремъл в посока той да търси бърз изход от войната, а точно обратното - засилили са още повече решимостта му да продължи да воюва. Засега.

Още: НАТО към Путин: Не си играйте с нас

Двама от тези източници подчертават, че Путин би могъл да ескалира войната. Един от тях, който се среща редовно с руския диктатор, твърди, че вероятността от ескалация през следващите месеци е „висока“.

Един от събеседниците на агенцията също така заявява, че Владимир Путин „настоява упорито“ за постигането на ключова цел - превземането на останалата част от източния украински регион Донбас, където темпото на руското военно настъпление се забави през тази година. Там е "крепостният пояс" на украинците, който диктаторът не може да вземе под свой контрол не само по време на пълномащабната инвазия, но още от 2014 г.

Освен това същият източник посочва, че Путин наскоро е отрязал група съветници, които са предложили компромис, основан на примирие по настоящите фронтови линии.

Снимка: Getty Images

Втори източник съобщава, че руският диктатор вярва, че армията му скоро ще превземе останалата част от Донбас.

Още: Анализ: Руската ескалация срещу Киев е признак на слабост от страна на Путин

През юни издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер публично отхвърли призива на Володимир Зеленски за среща на четири очи и примирие. „Русия е готова за мирно уреждане, но разполага с достатъчни възможности да действа самостоятелно и да продължи специалната военна операция“, е заявил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на молба за коментар по статията.

Украински източник: Путин може да атакува и друга европейска държава

В същото време високопоставен украински представител казва пред Reuters, че докладите на киевските разузнавателни служби от последните месеци сочат, че Путин се готви за по-нататъшни стъпки във войната, а не за мир, включително нови операции на украинска територия или възможна атака срещу друга европейска държава.

Източник, който редовно се среща с Путин, също съобщава, че руският диктатор разглежда установяването на контрол над Донецка област като въпрос на принципи. Той подчертава, че руският лидер „се нуждае от някаква победа“.

Още: На Путин му свършват вариантите, а Зеленски е все по-уверен