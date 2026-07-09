Източник, срещащ се редовно с Путин: Вероятността от ескалация през следващите месеци е "висока"

Руският диктатор Владимир Путин отхвърля призивите за мирни преговори с Киев, съобщават пред Reuters три източника, близки до Кремъл. Според тях ударите с дронове на Украйна срещу руските петролни рафинерии и пристанища не са повлияли на стопанина на Кремъл в посока той да търси бърз изход от войната, а точно обратното - засилили са още повече решимостта му да продължи да воюва. Засега.

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Двама от тези източници подчертават, че Путин би могъл да ескалира войната. Един от тях, който се среща редовно с руския диктатор, твърди, че вероятността от ескалация през следващите месеци е „висока“.

Един от събеседниците на агенцията също така заявява, че Владимир Путин „настоява упорито“ за постигането на ключова цел - превземането на останалата част от източния украински регион Донбас, където темпото на руското военно настъпление се забави през тази година. Там е "крепостният пояс" на украинците, който диктаторът не може да вземе под свой контрол не само по време на пълномащабната инвазия, но още от 2014 г.

Освен това същият източник посочва, че Путин наскоро е отрязал група съветници, които са предложили компромис, основан на примирие по настоящите фронтови линии.

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Втори източник съобщава, че руският диктатор вярва, че армията му скоро ще превземе останалата част от Донбас.

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През юни издирваният от Международния наказателен съд в Хага лидер публично отхвърли призива на Володимир Зеленски за среща на четири очи и примирие. „Русия е готова за мирно уреждане, но разполага с достатъчни възможности да действа самостоятелно и да продължи специалната военна операция“, е заявил говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на молба за коментар по статията.

Украински източник: Путин може да атакува и друга европейска държава

В същото време високопоставен украински представител казва пред Reuters, че докладите на киевските разузнавателни служби от последните месеци сочат, че Путин се готви за по-нататъшни стъпки във войната, а не за мир, включително нови операции на украинска територия или възможна атака срещу друга европейска държава.

Източник, който редовно се среща с Путин, също съобщава, че руският диктатор разглежда установяването на контрол над Донецка област като въпрос на принципи. Той подчертава, че руският лидер „се нуждае от някаква победа“.

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