Христо Янев остана доволен от успешния старт на ЦСКА, но призна за грешки срещу Дери Сити

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на неговия тим на старта на предварителната фаза на Лига Европа. "Армейците" надделяха с 3:2 над Дери Сити в първия си мач във втората по сила европейска надпревара. Въпреки че постигнаха успех, ясно се видя проблем в тима на Янев, тъй като и двете попадения на ирландците можеха да бъдат предотвратени. Родният специалист заяви, че не е изненадан от начина, по който се е развила срещата.

Оценката на Янев след мача с Дери

Янев похвали футболистите си за представянето и остана оптимист, въпреки ясните неточности в играта на неговия тим. Той все пак отчете, че има върху какво да се работи в дните до реванша в Северна Ирландия: "Взимаме всичко хубаво от този мач, ще поработим върху останалото, което не ни удовлетворява. Вкарахме много красиви голове, но има и детайли върху играта, върху които трябва да поработим", призна Янев. "Ние по никакъв начин не отстъпихме физически. Контролът върху топката, който имахме в по-голям период от мача ни позволи да играем по-свободно. Всички ние работим върху това ЦСКА да играе атрактивен, хубав футбол."

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"Трябва да обърнем внимание на това, което допуснахме като грешки", каза още наставникът на "червените". "Ние знаем какви качества имаме като футболисти, индивидуалности и отбор. Трябва да търсим повече върху това, което сме добри. Не съм изненадан от равностойния мач. Трябва да намерим пътя, по който да продължим напред." Накрая Янев се обърна към феновете, които подкрепиха отбора на Националния стадион "Васил Левски" и разкри целта на ЦСКА: "Видях много настроение по трибуните и благодаря много за подкрепата. Те направиха този ден специален. Искам да играем много мачове в Европа, да радваме хората, които обичат ЦСКА."

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