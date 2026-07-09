Свободата на словото е под реална заплаха: Предупреждение от Салман Рушди

Писателят Салман Рушди заяви, че свободата на словото е под "реална заплаха" в различни части на света, след като беше отличен с културното отличие "Либератум" (Liberatum Cultural Honour) на церемония в Лондон, посветена на свободата на изразяването, предаде Ройтерс. "Живея в Съединените щати и никога не съм си представял, че ще има такава атака срещу свободата на словото, идваща от властите в родината на Първата поправка", каза 79-годишният автор в интервю за Ройтерс преди церемонията.

Още: Гърция дава 16,8 милиона евро на журналистите си. България - нула

По думите му нападките срещу журналисти, комедианти, писатели, творци и интелектуалци заради различни мнения показват отношението на властите към свободното изразяване. Въпреки това Рушди отбеляза, че срещу тези тенденции има сериозна съпротива, като посочи успешните съдебни и обществени кампании срещу забраната на книги в библиотеки.

Писателят предупреди, че свободата на изразяване е под натиск и в Индия - страната, в която е роден. "Настъпи момент, в който трябва отново да водим битка, за която си мислехме, че вече сме спечелили. Оказва се, че сме я спечелили само за известно време", каза той.

Смъртни заплахи от десетилетия

Снимка: Getty Images

Рушди е обект на смъртни заплахи от 1989 г., след публикуването на романа "Сатанински строфи", който беше забранен в редица държави. Тогавашният върховен лидер на Иран аятолах Рухолах Хомейни издаде фетва, призоваваща за убийството на писателя. През 2022 г. Рушди беше нападнат с нож по време на литературно събитие в щата Ню Йорк. При атаката той загуби зрението на едното си око, а едната му ръка остана трайно увредена. "Имам късмет, че съм добре. Почти четири години след нападението съм се възстановил дотолкова, доколкото е възможно", каза писателят. Той отбеляза, че през последните три години е публикувал три книги и работи по нов проект, който все още е в начален етап.

Още: Политиката превзема обществените медии в Европа

Носителят на наградата "Букър" е автор на 23 книги, сред които романите "Родените в полунощ", "Последният дъх на Мавъра" и "Шалимар клоунът", припомня БТА.