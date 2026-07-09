ЦСКА се завърна в Европа с гръм и трясък! "Армейците" попариха ирландци насред София, но си създадоха ненужни проблеми

Българският гранд ЦСКА се завърна на европейската сцена с гръм и трясък след две години отсъствие. "Армейците" откриха сезона си с успех в първия кръг от квалификационната фаза на Лига Европа. Тимът на Христо Янев победи с 3:2 ирландския Дери Сити пред червената вълна от фенове на Националния стадион "Васил Левски" в София. Допуснатите попадения обаче алармираха за проблем в столичния тим. Реваншът в Северна Ирланди ще се изиграе следващия четвъртък, 16 юли.

ЦСКА се завърна на европейската сцена с успех

Домакините се ориентираха по-добре и първи погледнаха към съперниковата врата. В 12-а минута Петко Панайотов имаше шанс да открие резултата, но изстрелът му прелетя над вратата. Малко след това родният халф пропиля още една възможност да отбележи. Моменти след това "армейските" фенове все пак празнуваха, след като Йоанис Питас намери мрежата в 19-а минута. Ирландците не се забавиха с отговора и съвсем скоро умълчаха Националния стадион "Васил Левски. Лиъм Бойс остави Фьодор Лапоухов безпомощен, след като отправи отличен удар с десния крак за 1:1.

Момчетата на Христо Янев обаче реагираха много добре на изравнителния гол и малко преди края на първата част отново излязоха напред в резултата. В 41-а минута новата звезда в "червено" Стефано Сенси отправи извеждащ пас към Бруно Жордао, който не се поколеба да стреля и бе точен за 2:1. Така домакините се оттеглиха на почивката с гол аванс.

Второто полувреме започна равностойно, но не след дълго футболистите на ЦСКА отново зарадваха своите фенове. В 54-а минута удар на вратаря намери Йоанис Питас, който направи страхотен пробив и подаде към Дейвид Пастор. Той навлезе в наказателно поле и върна топката към кипърския нападател, който отбеляза второто си попадение за вечерта. Моменти по-късно Дери върна още един гол, но попадението бе отменено заради нарушение в атака. Футболистите на ЦСКА отправиха още няколко опасни удара в опит да увеличат преднината си, но не успяха да намерят целта. Вместо това, минути преди края на редовното време допуснаха втори гол във вратата си, който можеше да бъде избегнат. "Червената" защита не се ориентира добре и остави Джеймс Олайинка да отбележи обезпокоен за крайното 3:2 в полза на домакините.

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