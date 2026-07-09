Заловиха 50 000 вейпа без акцизен бандерол

Над 80 кашона, съдържащи около 50 000 вейпа без акцизен бандерол, са открити в складова база в село Яна, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков пред журналисти пред склада, където са открити вейповете. Електронните цигари са били в едно от складовите халета, каза още Пелтеков.

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Има задържано лице на 43 години, което има отношение към склада, където са открити стоките. Той е съсобственик на склада, посочи още гл. комисар Пелтеков. По думите му задържаният няма криминални прояви. Разполагаме и с оперативна информация за други лица, които имат отношение към складовата база. Всички, които имат отношение към склада, ако се окаже, че имат съпричастност към намерените акцизни стоки без бандерол, ще бъдат задържани, добави директорът на СДВР.

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Електронните цигари не са само от една марка. Ако съдим по цените, които са на пазара, стойността на един вейп варира между 8 и 30 евро, като цената на вейпа се определя от това колко течност има в него. Експертизата ще покаже какво е количеството в тях и може да се определи стойността на откритата стока, коментира още Пелтеков. Той посочи, че вейповете са открити в рамките на операция на „Икономическа полиция" към СДВР, които в рамките на 24 часа след получената информация са извършили проверка и са анализирали информацията.

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