В Русе се "подиграха" с българския шампион преди срещата им в Първа лига

Българският шампион Левски се впуска в следващото си предизвикателство в Първа лига. "Сините" ще гостуват на Дунав в Русе в мач от 14-ия кръг на шампионата. Двубоят е насрочен за събота, 31 октомври, с начален час 16:30. Дни преди срещата ръководството на столичния клуб излезе с официална позиция, с която обяви неочаквана новина. Оказва, се че русенци са отпуснали само 650 билета за привържениците на Левски за предстоящия шампионатен мач между двата тима.

Дунав пусна много малко билети за феновете на Левски

"Драконите" играят домакинските си срещи на градския стадион в Русе, който има капацитет от 13 000 седящи места. По тази причина отпуснатата бройка за феновете на "сините" се струва подигравателна, тъй като много повече искат да присъстват на двубоя. От Дунав Русе също отчетоха засилен интерес към срещата, като до вчера бяха продадени близо 2 000 билета. Пропуски за мача на цена от 12 лева се продават до изчерпване на количествата. В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на Левски, която ще отвори два часа преди началото на срещата. За феновете на "драконите" стандартен билет е с цена 12 евро, пенсионерски билет - 6 евро, детски билет за деца до 16 години - безплатен.

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Позицията на Левски:

"Левскари, билетите за двубоя от 14-ия кръг на Първа лига срещу Дунав са в продажба. Те могат да бъдат закупени онлайн от ТУК, като се избира опция "Гостуващи фенове". Пропуски за мача се продават и на централната каса на Градския стадион в Русе от 16:00 до 20:00 часа. Мачът е на 31 октомври, събота от 16:30 часа. Пропуските за срещата са с цена от 12 евро и се продават до изчерпване на количествата. В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на Левски, която ще отвори два часа преди началото на срещата. Ръководството на отбора домакин пуска в продажба за "сините" привърженици 650 билета", написаха от Левски в официалните си профили.

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