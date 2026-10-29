Украйна атакува Русия с над 1200 дрона, 150 000 са без ток в окупирания Луганск (ВИДЕО)

Според окупационните „власти“, инсталирани от Кремъл в така наречената Луганска народна република (ЛНР) - т.е. международно признатата Луганска област на Украйна - над 150 000 души са останали без ток след атаки на украинските въоръжени сили. Това заяви сутринта на 29 октомври Леонид Пасечник - назначеният от Русия „ръководител“ на окупираната част от украинския регион. Поразена е енергийната инфраструктура, докладва той.

Пасечник посочи, че в шест общини са настъпили аварийни прекъсвания на електроснабдяването, а в редица райони са възможни временни прекъсвания на тока.

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Всичко това се случва, след като по-рано украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщи, че в Луганск е подпален отново обект на "Лугаком" - доставчик на мобилни и интернет услуги. През 2015 година, след като проруските сепаратисти поставиха града под свой контрол с помощта на руската армия (тогава Москва отричаше участие на руски войници, но ги пращаше тайно), те буквално конфискуваха със силата на оръжието инфраструктурата на украинския мобилен оператор "Киевстар", за да дадат началото на "Лугаком".

Съобщава се и за нови удари в окупираните от Русия градове Бердянск, Мариупол и Мелитопол.

❗️The Lugacom data center in occupied Luhansk was targeted again overnight. Additional strikes were reported in Russian-occupied Berdyansk, Mariupol and Melitopol. #Ukraine https://t.co/ixMA1MV3YO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2026

1214 дрона са свалени над Русия през нощта

На този фон руското военно министерство съобщи стряскаща статистика - през изминалата нощ дежурните сили на противовъздушната отбрана са "прехванали и унищожили" 1214 украински безпилотни летателни апарата.

Това е станало над териториите на областите Брянска, Белгородска, Курска, Калужка, Тулска, Смоленска, Липецка, Воронежка, Тверска, Орловска, Рязанска, Владимирска, Самарска, Саратовска, Пензенска, Ростовска, Московска, над Република Башкортостан (Башкирия, там също имаше удар - в Стерлитамак) и Удмуртската република.

В периода от 20:30 ч. на 28 октомври до 07:00 ч. на 29 октомври 613 безпилотни летателни апарата са летели в посока Московска област, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин в Telegram. "Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната още в далечните периферии. 231 дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", заяви той.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че заради това "специалната военна операция" трябва да продължи - атакувана е Осмата среща "Русия - Африка", според него, предвид случилото се в Москва. "Странно" било, според Песков, да се атакува "такова международно събитие". Колко "странно" е да атакуваш съседа си с цялата си професионална армия по земя, въздух и вода говорителят на Кремъл не коментира:

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Десет пъти по-малко дронове срещу Украйна тази нощ

През нощта на 29 октомври (в 18:00 часа на 28 октомври) Русия е атакувала Украйна със 112 ударни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (40 от тях – с реактивни двигатели), „Гербер“ и дронове примамки, съобщиха Военновъздушните сили на украинската армия.

Според предварителни данни, оповестени към 08:00 ч., противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 97 руски дрона от типа „Шахед“ (30 от тях – с реактивни двигатели), „Гербер“ и други типове дронове.

Около 7 дрона все още са във въздуха, гласеше сводката към този час. Удари с дронове е имало по 7 места, а на 5 места са паднали отломки от свалени безпилотни апарати.