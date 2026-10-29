Нови данни: Инатът на украинците да се отърват от Путин не се прекършва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няма никаква промяна – огромно мнозинство украинци казват, че дори Русия да успее да спре за по-продължително време тока и водата в страната с постоянните си бомбардировки и въздушни удари, то Украйна не трябва да спира да се съпротивлява и да се бие. Това сочат нови данни от социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS). Изследването е направено в периода 16-25 октомври, в него са участвали 828 респонденти, избрани на случаен принцип – интервютата са правени по телефона.

Колко точно процента украински са на това мнение – 76 на сто. През август и септември процентът е бил 77 на сто. Специално в Киев процентът е още по-висок – 84 на сто, а е бил 83 на сто при изследванията за август и септември. Най-нисък е процентът в Източна Украйна, където е и фронтовата линия – 58%, което е спад от 10% спрямо периода август-септември – ОЩЕ: 80% от украинците подкрепят ударите по руските рафинерии, не ги е страх от оттеглянето на САЩ

И още – 63% от украинците са готови да се примиряват с лишенията на войната толкова, колкото е необходимо, докато бъдат изковани гаранции, че Украйна ще остане независима от Путинова Русия държава. Процентът почти не се променя от началото на лятото насам, след като през пролетта имаше доста по-малко готови на такива жертви украинци – 48%. В Киев 76% казват, че са готови да издържат колкото трябва, но в Южна Украйна са 58%, а в Източна Украйна – 48%, вижте и данните на KIIS.

Освен това, 62% от украинците подкрепят и вярват на президента си Володимир Зеленски, което е скок с 8% спрямо периода 8-16 октомври. Това е показателно – вече се вижда реакцията на украинците на дизеловата сделка на Тръмп с Путин, както и на енергийното примирие на президента на САЩ, което не промени нищо що се отнася до руските удари в Украйна. От началото на пълномащабната война с Русия насам само в края на февруари, 2022 година, когато Русия нападна пълномащабно, Зеленски е бил низвергнат от народа си – 37% подкрепа, но месец по-късно подкрепата вече е била 90%. "Украинското общество разумно се мобилизира за единство през този труден период (с дизеловата сделка и постоянните руски атаки с ракети и далекобойни дронове), но украинските власти също трябва да си извлекат правилните уроци и да не се замайват", гласи заключението на изследването, защото през 2025 година доверието в Зеленски е било по-високо.

Преговори за мир

Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, каза публично, че нов кръг преговори за мир между САЩ, Русия и Украйна ще се проведе в Абу Даби след 4 ноември. Ушаков не посочи точна дата. Той заяви, че датата на преговорите в Абу Даби ще зависи, наред с други неща, от ситуацията на фронта и като цяло. Съставът на делегацията, представляваща Русия на преговорите, ще бъде определен скоро. Ушаков също така заяви, че в момента не се говори за участие на Европа в преговорите. В интервю за The Sun украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговорите могат да се проведат на 10 ноември. Той уточни, че Киев иска това да се случи възможно най-скоро и предложи среща още на 1 ноември, но ще изчака до след междинните избори в САЩ.

Готови сме за преговори във всякакъв формат, дори да обсъждаме чувствителни за нас теми, даже въпроси, които са нечестни спрямо нас – но е важно САЩ да са по средата, подчерта Зеленски. Той каза, че Украйна е готова да разгледа предложението на САЩ за създаване на демилитаризирана зона от двете страни на фронтовата линия и че териториалните въпроси трябва да се обсъждат изключително на ниво „лидери“ – ОЩЕ: Зеленски за първи път заговори за гаранции за сигурност за Русия

Zelensky: “We are ready for negotiations in any format. We are even ready to discuss any topics, including those that are sensitive for us “I am sure that some topics are even unfair to discuss, but we are ready because I do not want the negotiation process to stop. However, we need the United States to participate as a mediator.” — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026

Какво ще излезе от тези преговори – специално руските заявки са, че това ще са разговори за определяне на рамка за какво да се преговаря. И затова е редно да си припомним думите на президента на САЩ Хари Труман, който е единственият досега световен лидер, под чието ръководство е имало ядрена бомбардировка: Не вярвам на руснаците, те нарушиха всяко споразумение, което съм постигал с тях. Защото уж има енергийно примирие в Украйна, уж сегашният президент на САЩ Доналд Тръмп се кълне, че и двете страни са се съгласили на него, а Киев пак е масово без ток и пак след поредните руски въздушни удари:

Iconic. “Do you trust the Russians?” Harry Truman was once asked “No. They broke every agreement they ever made with me. That's why I don't trust them,” replied the 33rd President of the United States. 80 years later, nothing has changed… — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026

And while Trump praises Putin, and Putin praises Musk, Kyiv has plunged into darkness. https://t.co/GSqFtP1osK — WarTranslated (@wartranslated) October 28, 2026

Именно заради това беше съвсем на място въпрос на The Sun към Зеленски дали вярва и може да вярва на Тръмп. Той отговори, че не става въпрос за лични отношения, но „ние имаме нужда и вярваме на американците“ - с важното уточнение, че става въпрос за републиканците, но и за демократите. Важно, защото на 3 ноември се очертава демократите да спечелят в Конгреса и това ще значи промяна и на властта в САЩ, повече трудности за Тръмп. „Имаме нужда от повече подкрепа – защото Русия е агресор“, добави украинският президент – ОЩЕ: САЩ вече не искат от Украйна да се откаже от територии. Тръмп размахва нов морков пред Путин

Q: Can you trust Trump, given everything that he says? Zelensky: We trust Americans and bipartisan support, and we're thankful to the administration. I have to be thankful. I don't want to lose this. But we need more support. We need to have no questions with the administration because they have to be on our side. Because Russia is the aggressor. — Clash Report (@clashreport) October 28, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Русия отново подрънка ядреното оръжие, след като направи тест на ядрена междуконтинентална балистична ракета „Булава“. Официалното руско съобщение за изпитанието е, че е било успешно и заложената цел е достигната. Ракетата беше изстреляна от подводница, която може да носи до 16 такива ракети. А тази сутрин руското военно министерство се похвали в официалния си канал в Телеграм, че руснаците са поразили с дронове кораб, насочващ се към Одеса и уж превозващ военен товар и товар от стоки с двойно предназначение за украинската армия. На този фон, украинският генщаб обяви, че от 1-ви до 29-ти октомври са убити, тежко ранени и изчезнали по време на операция 49 040 войници, което е абсолютен месечен рекорд, при това месецът още не е свършил - ОЩЕ: Избити войници, похарчени пари, унищожена техника: Цената за Путинова Русия дотук по сметките на украинския генщаб

Russia launches Bulava intercontinental ballistic missile from the Sea of Okhotsk The missile was launched from the nuclear-powered submarine Generalissimo Suvorov. Russia's Defense Ministry claims that its warheads successfully reached the designated target area at the test range. The Generalissimo Suvorov is part of Russia's Pacific Fleet and can carry up to 16 Bulava intercontinental ballistic missiles, which can be equipped with nuclear warheads. Similar tests have been conducted before, including from the same submarine. Officially, the launch was part of routine combat training. — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2026

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 28 октомври е имало 189 бойни сблъсъка спрямо 191 на 27 октомври. Руснаците са хвърлили 257 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 1 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2439 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9135 FPV дрона, което е с около 520 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Pilots of Ukraine’s 225th Assault Regiment struck multiple Russian warehouses and logistics vehicles, targeting supply infrastructure and transport used by Russian forces. #Ukraine https://t.co/d4SkM71WJN — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 28, 2026

Отново Покровското направление е било най-горещо – 42 руски пехотни атаки са регистрирани там от украинския генщаб през последното денонощие. Явно основният руски фокус сега е някак да бъде превзет град Добропиля. Още 18 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 9 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, 7 – в Южнослобожанското направление, източно от Вовчанск в Харковска област. За там Z-каналът „Рибар“ пак пише за елиминиране на украински части в предполагаем котел източно от Вовчанск – вече седмици наред Z-пространството в Телеграм говори за този котел и още няма никакви сериозни достоверни видеокадри, които да доказват, че съществува.

Украинският военен канал "Офицер" предупреждава, че примирието в Олешки се използва от руснаците да се прегрупират и впоследствие да нанесат колкото се може по-силни и дълбоки въздушни удари в Херсон, на западния бряг на река Днепър. Каналът коментира и, че все още руската армия ползва терминали Starlink, придобити на черно, но в много по-малък мащаб след инициативата на Украйна такива терминали да работят на украинска земя само ако са включени в специален държавен списък. Илон Мъск възприе тази инициатива.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 112 далекобойни дрона по цели в Украйна, 40 от които с реактивни двигатели. Свалени са 97, като 30 от тях са с реактивни двигатели. Имало е удари на 7 места в Украйна от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи – ОЩЕ: Руско военно летище гори, кметът на Москва съобщава за над 200 свалени дрона

Beautiful! Ukrainian aircraft shoots down a Russian Geran-4 jet-powered kamikaze drone using an AIM-9 air-to-air missile. https://t.co/NDQE7qTKhQ — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026