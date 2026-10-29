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Нови данни: Инатът на украинците да се отърват от Путин не се прекършва (ОБЗОР - ВИДЕО)

29 октомври 2026, 11:40 часа 977 прочитания 0 коментара
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Getty Images
Нови данни: Инатът на украинците да се отърват от Путин не се прекършва (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няма никаква промяна – огромно мнозинство украинци казват, че дори Русия да успее да спре за по-продължително време тока и водата в страната с постоянните си бомбардировки и въздушни удари, то Украйна не трябва да спира да се съпротивлява и да се бие. Това сочат нови данни от социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS). Изследването е направено в периода 16-25 октомври, в него са участвали 828 респонденти, избрани на случаен принцип – интервютата са правени по телефона.

Колко точно процента украински са на това мнение – 76 на сто. През август и септември процентът е бил 77 на сто. Специално в Киев процентът е още по-висок – 84 на сто, а е бил 83 на сто при изследванията за август и септември. Най-нисък е процентът в Източна Украйна, където е и фронтовата линия – 58%, което е спад от 10% спрямо периода август-септември – ОЩЕ: 80% от украинците подкрепят ударите по руските рафинерии, не ги е страх от оттеглянето на САЩ

И още – 63% от украинците са готови да се примиряват с лишенията на войната толкова, колкото е необходимо, докато бъдат изковани гаранции, че Украйна ще остане независима от Путинова Русия държава. Процентът почти не се променя от началото на лятото насам, след като през пролетта имаше доста по-малко готови на такива жертви украинци – 48%. В Киев 76% казват, че са готови да издържат колкото трябва, но в Южна Украйна са 58%, а в Източна Украйна – 48%, вижте и данните на KIIS.

Освен това, 62% от украинците подкрепят и вярват на президента си Володимир Зеленски, което е скок с 8% спрямо периода 8-16 октомври. Това е показателно – вече се вижда реакцията на украинците на дизеловата сделка на Тръмп с Путин, както и на енергийното примирие на президента на САЩ, което не промени нищо що се отнася до руските удари в Украйна. От началото на пълномащабната война с Русия насам само в края на февруари, 2022 година, когато Русия нападна пълномащабно, Зеленски е бил низвергнат от народа си – 37% подкрепа, но месец по-късно подкрепата вече е била 90%. "Украинското общество разумно се мобилизира за единство през този труден период (с дизеловата сделка и постоянните руски атаки с ракети и далекобойни дронове), но украинските власти също трябва да си извлекат правилните уроци и да не се замайват", гласи заключението на изследването, защото през 2025 година доверието в Зеленски е било по-високо.

Преговори за мир

Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския диктатор Владимир Путин, каза публично, че нов кръг преговори за мир между САЩ, Русия и Украйна ще се проведе в Абу Даби след 4 ноември. Ушаков не посочи точна дата. Той заяви, че датата на преговорите в Абу Даби ще зависи, наред с други неща, от ситуацията на фронта и като цяло. Съставът на делегацията, представляваща Русия на преговорите, ще бъде определен скоро. Ушаков също така заяви, че в момента не се говори за участие на Европа в преговорите. В интервю за The Sun украинският президент Володимир Зеленски заяви, че преговорите могат да се проведат на 10 ноември. Той уточни, че Киев иска това да се случи възможно най-скоро и предложи среща още на 1 ноември, но ще изчака до след междинните избори в САЩ.

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Готови сме за преговори във всякакъв формат, дори да обсъждаме чувствителни за нас теми, даже въпроси, които са нечестни спрямо нас – но е важно САЩ да са по средата, подчерта Зеленски. Той каза, че Украйна е готова да разгледа предложението на САЩ за създаване на демилитаризирана зона от двете страни на фронтовата линия и че териториалните въпроси трябва да се обсъждат изключително на ниво „лидери“ – ОЩЕ: Зеленски за първи път заговори за гаранции за сигурност за Русия

Какво ще излезе от тези преговори – специално руските заявки са, че това ще са разговори за определяне на рамка за какво да се преговаря. И затова е редно да си припомним думите на президента на САЩ Хари Труман, който е единственият досега световен лидер, под чието ръководство е имало ядрена бомбардировка: Не вярвам на руснаците, те нарушиха всяко споразумение, което съм постигал с тях. Защото уж има енергийно примирие в Украйна, уж сегашният президент на САЩ Доналд Тръмп се кълне, че и двете страни са се съгласили на него, а Киев пак е масово без ток и пак след поредните руски въздушни удари:

Именно заради това беше съвсем на място въпрос на The Sun към Зеленски дали вярва и може да вярва на Тръмп. Той отговори, че не става въпрос за лични отношения, но „ние имаме нужда и вярваме на американците“ - с важното уточнение, че става въпрос за републиканците, но и за демократите. Важно, защото на 3 ноември се очертава демократите да спечелят в Конгреса и това ще значи промяна и на властта в САЩ, повече трудности за Тръмп. „Имаме нужда от повече подкрепа – защото Русия е агресор“, добави украинският президент – ОЩЕ: САЩ вече не искат от Украйна да се откаже от територии. Тръмп размахва нов морков пред Путин

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Русия отново подрънка ядреното оръжие, след като направи тест на ядрена междуконтинентална балистична ракета „Булава“. Официалното руско съобщение за изпитанието е, че е било успешно и заложената цел е достигната. Ракетата беше изстреляна от подводница, която може да носи до 16 такива ракети. А тази сутрин руското военно министерство се похвали в официалния си канал в Телеграм, че руснаците са поразили с дронове кораб, насочващ се към Одеса и уж превозващ военен товар и товар от стоки с двойно предназначение за украинската армия. На този фон, украинският генщаб обяви, че от 1-ви до 29-ти октомври са убити, тежко ранени и изчезнали по време на операция 49 040 войници, което е абсолютен месечен рекорд, при това месецът още не е свършил - ОЩЕ: Избити войници, похарчени пари, унищожена техника: Цената за Путинова Русия дотук по сметките на украинския генщаб

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 28 октомври е имало 189 бойни сблъсъка спрямо 191 на 27 октомври. Руснаците са хвърлили 257 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 1 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2439 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9135 FPV дрона, което е с около 520 нагоре спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново Покровското направление е било най-горещо – 42 руски пехотни атаки са регистрирани там от украинския генщаб през последното денонощие. Явно основният руски фокус сега е някак да бъде превзет град Добропиля. Още 18 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. 9 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област, 7 – в Южнослобожанското направление, източно от Вовчанск в Харковска област. За там Z-каналът „Рибар“ пак пише за елиминиране на украински части в предполагаем котел източно от Вовчанск – вече седмици наред Z-пространството в Телеграм говори за този котел и още няма никакви сериозни достоверни видеокадри, които да доказват, че съществува.

Украинският военен канал "Офицер" предупреждава, че примирието в Олешки се използва от руснаците да се прегрупират и впоследствие да нанесат колкото се може по-силни и дълбоки въздушни удари в Херсон, на западния бряг на река Днепър. Каналът коментира и, че все още руската армия ползва терминали Starlink, придобити на черно, но в много по-малък мащаб след инициативата на Украйна такива терминали да работят на украинска земя само ако са включени в специален държавен списък. Илон Мъск възприе тази инициатива.

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Тази нощ Руската федерация е изстреляла 112 далекобойни дрона по цели в Украйна, 40 от които с реактивни двигатели. Свалени са 97, като 30 от тях са с реактивни двигатели. Имало е удари на 7 места в Украйна от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи – ОЩЕ: Руско военно летище гори, кметът на Москва съобщава за над 200 свалени дрона

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