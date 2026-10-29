110 000 излишни бюлетини: Заради инат на ЦИК в 100% машинна секция за втори път 19 000 евро отиват на вятъра

Интересен казус се оформя в един столичен район, където хиляди бюлетини, платени с държавни пари, остават излишни, въпреки предупрежденията на районния кмет.

Преди първия тур на президентските избори Трайчо Трайков помоли ЦИК да не му доставят всички 110 000 хартиени бюлетини за секция 43, където право да гласуват имат всички придобили българско гражданство. На вота всички гласували са го направили с машина и така бюлетини за 19 000 са се оказали ненужни. Сега, за балотажа, кметът опитва да измоли по-малка резервна бройка от 2000 бюлетини, но получава отказ и така още веднъж бюлетини за 19 000 евро ще бъдат доставени за складиране.

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"19 000 евро бадева, нито една използвана бюлетина"

"За първи път, откакто правим избори в район Средец, ЦИК не се съобразява с изричната ни писмена молба да не доставят всичките 110 000 хартиени бюлетини за секция 43! Това е секцията, където право да гласуват имат всички придобили българско гражданство със служебен адрес на Леге 6. От тях обикновено гласуват под 80 човека. Виждате бюлетините на снимката - ще трябва да ги съхраняваме месеци наред след изборите, както изисква законът. Яд ме е и за ненужния разход - по 17 цента за бройка, това са си към 19 000 евро бадева. Точно толкова търсим в момента за основен ремонт на постоянно чупещите се асансьори на Орлов мост", написа Трайков преди изборите.

Преди 2 дни той обяви, че отново е изпратил писмо до ЦИК с молба за балотажа да не му изпращат още 110,000 излишни бюлетини.

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"Напомням им за кореспонденцията ни преди първия тур и ги уведомявам, че в секция 45, от 101,860 регистрирани избиратели, са гласували 85 и още 32 под черта. За пълнота на картината - всичките 117 човека са гласували с машина", написа Трайков.

Надеждите му обаче са се оказали напразни и той заяви, че ситуацията от първия тур ще се повтори и на балотажа.

"И за балотажа щели да ни пратят 110,000 излишни бюлетини. Още 19,000 евро на вятъра + разходи за транспорт, съхранение, още едно пълно помещение. Въпреки писмото ми преди първия тур, въпреки че нито една бюлетина не беше използвана на първия тур, въпреки писмото ми преди балотажа, въпреки дългогодишната практика и въпреки здравия разум. Не знам, правилата ли са малоумни, хората, които ги прилагат ли, да кажат изборните експерти", коментира районният кмет.