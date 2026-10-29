"Войнолюбците искат Русия да капитулира": Йотова пак с обещания за несъществуващото пращане на войници в Украйна

Войнолюбците искат война на изтощение, Русия да капитулира и тогава да се седне на масата на преговорите. Това коментира след посещението си в Пазарджик кандидатът за президент Илияна Йотова.

"Категоричната ни позиция с Кирил Вълчев за Украйна е мир чрез преговори час по-скоро. Архитектурата на сигурността на Европа минава през общия мир. Опонентите ни са войнолюбци, които искат повече средства за оръжия за Украйна, за да продължава войната. Искат да бъдат на страната на тези, които печелят от войната с цената на тежка русофобия, и нямат никакъв сантимент към това, че всеки ден на фронта загиват православни хора, славяни", написа тя.

Според Йотова въпросните войнолюбци искат война на изтощение, Русия да капитулира и тогава да се седне на масата на преговорите.

Източник: БГНЕС

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"След близо пет години война е изтощена цяла Европа – липса на доставки на горива, високи цени. Европа трябва да участва със свое предложение в преговорите за мир, а България да има своя силен глас в тях", коментира Йотова.

Тя отново е дала обещание, че българска армия няма да бъде пращана в Украйна - нещо, което мнозина експерти многократно коментираха, че не стои пред България като въпрос изобщо.

"На жителите на Пазарджик вчера обещах, че докато съм президент, няма да допусна да бъдат изпратени български войници в Украйна за участие в мироопазваща мисия, каквито са плановете на Коалицията на желаещите", настоя Йотова.

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