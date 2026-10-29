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Българин отстрани 2-кратния шампион на Азия и е на 1/2-финал на Световното по борба

29 октомври 2026, 11:49 часа 702 прочитания 0 коментара
Снимка: БФ Борба
Българин отстрани 2-кратния шампион на Азия и е на 1/2-финал на Световното по борба

България има още един 1/2-финалист на Световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Родният национал Шамил Мамедов се класира сред най-добрите четири в категория до 65 килограма свободен стил. Той се представи много силно в 1/4-финала и отстрани двукратния шампион на Азия - Таирбек Улу от Киргизстан. Мамедов спечели два пъти по две точки през първата част и започна втората с изнасяне на съперника извън кръга за още една. Българският национал добави още една точка по идентичен начин минута преди края и спечели с 6:0, за да запише третата си победа на турнира в Астана.

Шамил Мамедов е на 1/2-финал

В битка за място на финала Мамедов ще се изправи срещу европейския шампион от 2023 година - Вазген Теванян от Армения. Междувременно представителят ни в категория до 97 килограма приключи участието си. Става въпрос за Ахмед Магамаев, който отстъпи с 4:5 пред грузинеца Гиви Мачарашвили в оспорвана схватка от 1/8-финалите. Още в следващия си двубой грузинецът загуби срещу Збигнев Барановски (Полша) и така българският национал бе елиминиран.

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Шамил Мамедов

Днес, 29 октомври, след 15:00 часа българско време Биляна Дудова ще се бори за бронзово отличие на 62 кг при дамите. В петък своите схватки започват Микяй Наим (61 кг), олимпийският шампион Магомед Рамазанов (86 кг) и Георги Иванов (125 кг), които ще се борят за медалите в свободния стил. До момента България завоюва злато чрез Семен Новиков и бронз на Кирил Милов в класически стил.

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борба Световно първенство по борба Шамил Мамедов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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