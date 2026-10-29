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Норвежкият премиер към FT: Путин не ни е чел лекция за славяните. FT: Вярно е, няма да коригираме

29 октомври 2026, 12:01 часа 725 прочитания 1 коментар
Снимка: president.gov.ua
Норвежкият премиер към FT: Путин не ни е чел лекция за славяните. FT: Вярно е, няма да коригираме

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре отхвърли като "невярна" статия в британския вестник Financial Times (FT), в която се твърди, че руският диктатор Владимир Путин е "преподал" лекция за "средновековната славянска история" по време на 90-минутен телефонен разговор с финландския президент Александър Стуб и самия Стьоре. Разговорът беше проведен по инициатива на Стьоре и Стуб с цел стопанинът на Кремъл да бъде убеден, че е време да погледне по-сериозно към реални преговори за мир в Украйна.

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"Помолихме Financial Times да поправи това, защото не е вярно. И те ще го поправят, защото ние участвахме в разговора", каза Стьоре пред норвежката медия VG.

Представители на финландското правителство също поискаха корекция на статията, но когато норвежки журналисти се свързаха с редакцията на британския вестник FT, отговорът беше категоричен: Нищо няма да променяме. Изглежда неофициално е било обяснено, че материалът почива на информация, която британската медия счита за достоверна и не се съмнява в източниците си.

Припомняме, че в миналото Путин неведнъж се е правил на експерт по история според това какво е угодно за неговите цели, а не според историческите реалности - включително като публикува "есе" на 12 юли 2021 година, озаглавено "За историческото единство на руснаци и украинци", според което украинците не са отделен народ, а са руснаци - ОЩЕ: Блян за крепостничество: Путин пак превърна украинците в руснаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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