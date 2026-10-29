Великобритания вдига разходите за отбрана до 3% от БВП

Британският министър на финансите Джон Хийли, който вчера представи проектобюджета за следващата финансова година в долната камара на парламента, постави като цел за разходи за отбрана 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) до 2030 г. и 3,5% до 2035 г. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства проектобюджета на Великобритания, като отбеляза, че планът говори за "силен ангажимент“ към отбраната.

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"По тези цели се работи по фискално устойчив начин", посочи Хийли, който е бивш министър на отбраната в правителството на лейбъристите, понастоящем оглавявано от Анди Бърнам. Допълнителното увеличение на разходите за отбрана може отчасти да бъде осигурено чрез съкращения на бюджета в други сфери.

Целта за 3% до 2030 г. покрива праг, който според министъра нямаше да бъде достигнат при управлението на бившия премиер Киър Стармър. Спорът по този въпрос между двамата доведе до оставката на Хийли като министър на отбраната по-рано тази година.

Междувременно лидерът на Консервативната партия Кеми Бейдънок разкритикува тази част от проектобюджета, определяйки я като "план да се изготви план“. "Хийли трябваше да представи план за постигане на 3%. Вместо това той се оказва човекът, който увеличава риска за личния състав по време на мисии и прави страната ни по-несигурна – провали се на собствения си тест“, заяви тя. "Отговорността е негова и никой няма да забрави това. Ако имаше поне малко почтеност, щеше да подаде оставка и от този пост“, добави лидерката на консерваторите, цитирана от БТА.