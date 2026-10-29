Протести на Gen Z блокират Германия: МВнР с предупреждение

В събота в германските провинции Бавария и Баден-Вюртемберг се очакват демонстрации, организирани от инициативата на поколението Z (Gen Z), съобщават от Mинистерството на външните работи (МВнР). Протести ще има в Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург, Розенхайм, Щутгарт, Карлсруе, Фрайбург, Улм, Манхайм. Възможни са и на други места. Очакват се временни ограничения на движението, промени в маршрутите на обществения транспорт и засилено полицейско присъствие.

Генералното консулство на България в Мюнхен препоръчва да се следи информацията на местните власти и полицията.

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През последните дни представители на консервативния Християндемократически съюз предупредиха най-вече за възможни безредици на 31 октомври. Министърът на вътрешните работи на Бранденбург Ян Редман предупреди за „френски условия“.