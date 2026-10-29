Войната в Украйна:

Фантоми по релсите: 31 жертви "изчезнаха" между две ведомства

29 октомври 2026, 11:53 часа 548 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Фантоми по релсите: 31 жертви "изчезнаха" между две ведомства

Колко души са загинали по железопътната мрежа в България през последните две години е въпрос с два различни отговора, макар и предоставени от структури на едно и също транспортно министерство. Според официална статистика, изискана от Европейския център за транспортни политики, между данните на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се появява абсурдна разлика от 31 човешки живота. Докато контролната агенция отчита общо 34 жертви за 2024 и 2025 година, стопанинът на релсите НКЖИ регистрира почти двойно повече — 65 загинали.

ОЩЕ: Влак блъсна жена на гара Горна баня

Парадоксът се задълбочава още повече при тенденциите, които двете институции чертаят за безопасността в сектора. Данните на Железопътна администрация показват влошаване на ситуацията с близо 27% увеличение на жертвите през миналата година. В същото време статистиката на НКЖИ отчита сближаване с близо 19 на сто по-малко загинали за същия период, което създава илюзия за подобряване на средата.

Всичко това се случва на фона на пълно съвпадение в общия брой на регистрираните инциденти и произшествия, което прави разминаването в броя на починалите и ранените напълно необяснимо. 

Сериозни разминавания се наблюдават и при анализа на инцидентите по железопътните прелези в страната. Въпреки че и двете ведомства отчитат еднакъв общ брой произшествия на местата, където релсите се пресичат с пътната мрежа, детайлните справки на Железопътна администрация „изгубват“ повече от половината случаи при разбивката по вид обезопасяване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Влак и камион се сблъскаха на жп прелез

Абсурдната ситуация с двойното счетоводство поставя под сериозен въпрос на каква база държавата планира и прилага мерки за безопасност в жп транспорта, когато институциите под един покрив боравят с коренно различна черна статистика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
влак НКЖИ влакова катастрофа влаков инцидент
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес