Фантоми по релсите: 31 жертви "изчезнаха" между две ведомства

Колко души са загинали по железопътната мрежа в България през последните две години е въпрос с два различни отговора, макар и предоставени от структури на едно и също транспортно министерство. Според официална статистика, изискана от Европейския център за транспортни политики, между данните на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се появява абсурдна разлика от 31 човешки живота. Докато контролната агенция отчита общо 34 жертви за 2024 и 2025 година, стопанинът на релсите НКЖИ регистрира почти двойно повече — 65 загинали.

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Парадоксът се задълбочава още повече при тенденциите, които двете институции чертаят за безопасността в сектора. Данните на Железопътна администрация показват влошаване на ситуацията с близо 27% увеличение на жертвите през миналата година. В същото време статистиката на НКЖИ отчита сближаване с близо 19 на сто по-малко загинали за същия период, което създава илюзия за подобряване на средата.

Всичко това се случва на фона на пълно съвпадение в общия брой на регистрираните инциденти и произшествия, което прави разминаването в броя на починалите и ранените напълно необяснимо.

Сериозни разминавания се наблюдават и при анализа на инцидентите по железопътните прелези в страната. Въпреки че и двете ведомства отчитат еднакъв общ брой произшествия на местата, където релсите се пресичат с пътната мрежа, детайлните справки на Железопътна администрация „изгубват“ повече от половината случаи при разбивката по вид обезопасяване.

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Абсурдната ситуация с двойното счетоводство поставя под сериозен въпрос на каква база държавата планира и прилага мерки за безопасност в жп транспорта, когато институциите под един покрив боравят с коренно различна черна статистика.