Оставки след падането на Вучич: Шефът на държавната телевизия в Сърбия напусна поста

Маня Гърчич подаде оставка като генерален директор на Радио и телевизия Сърбия (РТС), съобщава хърватската "Индекс", позовавайки се на сръбската медия „Телеграф“. Тя подаде оставката си вчера в края на работния ден след като обмисли настоящите обстоятелства, в които функционира обществената служба. Тя оцени, че най-важното за институцията е да осигури безпроблемното продължаване на работата си.

Решението ѝ дойде, след като някои служители на Радио и телевизия на Сърбия, както и кандидати от студентски листи, поискаха нейното напускане. Студентите искаха и напускането на други членове на ръководството и на редактора на Информационната програма.

Искането идва след провала на Вучич на парламентарните избори в Сърбия и победатата студентското движение. Оставката й е логична, тъй като медиите в Сърбия, особено държавните обслужваха режима на Вучич.

Тя иска приемственост

В оставката си тя заяви, че очаква Съветът на директорите своевременно да предприеме необходимите стъпки в рамките на законовите си правомощия, за да осигури приемственост на управлението и да осъществи предаването на задълженията в съответствие със закона.

Гърчич заяви още, че ще предостави цялата необходима помощ по време на процеса, така че предаването да протече гладко и без негативни последици за функционирането на Радиото и телевизията. ОЩЕ: Вучич е бил готов на гражданска война, за да опази властта - и се е отказал