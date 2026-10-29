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Руска атака срещу жп гара в Днипро, 13 убити

29 октомври 2026, 11:49 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Руска атака срещу жп гара в Днипро, 13 убити

Руските сили са атакували с реактивен дрон жп гарата в град Днипро. Дронът е ударил перона, където по това време се е намирал влак № 866 от Днипро за Запорожие. Това съобщи държавната компания "Укрзализница".

До момента се съобщава за 13 загинали цивилни и петима ранени според информацията на ръководителя на областната администрация Олександър Ганжа.

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Днипро (Днепропетровск) война Украйна Днипро
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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