Руска атака срещу жп гара в Днипро, 13 убити

Руските сили са атакували с реактивен дрон жп гарата в град Днипро. Дронът е ударил перона, където по това време се е намирал влак № 866 от Днипро за Запорожие. Това съобщи държавната компания "Укрзализница".

До момента се съобщава за 13 загинали цивилни и петима ранени според информацията на ръководителя на областната администрация Олександър Ганжа.

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