Депутатите в Армения така се биха, че има ранени и викнаха линейка (ВИДЕО)

Днес в Народното събрание на Армения избухна поредно сбиване между депутати от проправителствената фракция „Граждански договор“ и опозиционната „Силна Армения“, съобщи независимата арменска онлайн медия и интернет телевизия CivilNet. Словесният спор прерасна във физически сблъсък, по време на който депутатите се удряха, хвърляха бутилки и столове и повредиха имуществото на заседателната зала. Депутатите бяха ранени, а в парламента пристигна линейка.

Armenia's parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate the MPs. The session was suspended, and a break was called. — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026

За какво са се скараха?

Инцидентът е станал по време на обсъждането на избора на член на Сметната камара. В речта си Тарон Чахоян, депутат от фракцията „Граждански договор“, се позова на обвиненията в корупция, изразени от опозицията, а след това се обърна към Нарек Карапетян, ръководител на фракцията „Силна Армения“, споменавайки членовете на семейството на последния. Чахоян, по-специално, припомни предишното изявление на братовчедка на Карапетян за създаването на отделно министерство за жените и разкритикува невъзможността да се извини за това изявление. Нарек Карапетян реагира незабавно, след което Чахоян отвърна с обидно изказване. След словесния спор последва схватка, а някои депутати се опитаха да разделят спорещите страни.

Кой е виновен за боя?

Депутатите от опозицията държат председателя на НС Рубен Рубинян отговорен за инцидента. Те твърдят, че Рубинян не е обявил почивка навреме и не е поканил служители по сигурността в залата, за да успокоят ескалиращата ситуация и да предотвратят физически сблъсък. Междувременно защитницата на правата на човека Анаит Манасян остро осъди сбиването между депутати в Народното събрание на 29 октомври, заявявайки, че инцидентът трябва да бъде разследван в съответствие със закона. Защитницата поиска да се изключат не само поведение, което предполага насилие, но и всякакви думи, които оправдават насилието.

„Парламентът трябва да бъде платформа за демократични дискусии, а не „бойно поле““, се казва в изявлението на защитника на правата на човека. ОЩЕ: Първо кьотек, после бюджет: Турският парламент нагласи финансите за догодина (ВИДЕО)