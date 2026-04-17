Отметналият се от Путин Z-блогър Ремесло обеща да каже защо го е направил

"Днес бях освободен от отделение 20 в болница "Сквороцов-Степанов" където прекарах 30 дни". Това написа Z-блогърът Иля Ремесло в канала си в Телеграм. Ремесло беше един от най-върлите привърженици на руския диктатор Владимир Путин и буквално следваше линията на режима му буква по буква - например с доноси срещу Алексей Навални, преди да обяви, че Путин трябва да отива в затвора, защото е военнопрестъпник и крадец. Остава мистерия как така се стигна до такъв обрат в позицията на Z-"иконата" - тръгнаха дори спекулации, че пропагандистът е оръжие на хора около Путин, опитващи се да го свалят от власт.

В публикацията си Ремесло подчерта, че не е употребявал алкохол и наркотици. И добавя: "Острите критики към висши държавни служители си имат цена – запомнете това. Условията в болницата са доста сурови, дори в сравнение с затворническа колония – например, няма разходки. Не съжалявам за стореното, но ако го направя отново, бих използвал по-премерени и балансирани думи, без да прибягвам до лични нападки. Смятам да отстраня този недостатък".

Блогърът коментира и бъдещето: "Какво следва: до 2-3 дни ще ви кажа защо е направено всичко това и ще ви разкажа за бъдещите си планове".

