Пак бурни протести в Беларус, арестуван е братът на звезда в биатлона

Нови протести избухнаха късно в неделя вечерта в различни райони на столицата на Беларус, предаде кореспондент на ТАСС, цитиран от БГНЕС.

Tonight protests have once again erupted all over Belarus. In Minsk people have blocked some major roads including the ring road. Police once again used stun grenades, tear gas and rubber bullets. In one of Minsk districts a granddad came to give a lift to the protesters! pic.twitter.com/UO4oqvpOy7 — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2020

❗️It’s 64th day of protests and we can already see hundreds of riot police and internal forces suppressing peaceful civilians. It’s raining yet they still feel the need to use water canons. #Belarus pic.twitter.com/aFVPsGH3j9 — Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) October 11, 2020

In #Minsk, #Belarus, thousands joined today's #protest march despite the wet weather and reports of police using excessive violence to disperse and detain protesters:pic.twitter.com/BchocnqNHM — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 11, 2020

Някои улици са били блокирани от протестиращите с пейки и горящи автомобилни гуми. По този начин в района на Зелен Луг няколко десетки души с бяло-червено-бели символи блокираха пътното платно на "Лагойски тракт", скандирайки "Трибунал". Движението беше възстановено след пристигането на полицията.Била е блокирана и улицата до метростанция „Каменная горка”. В столичния квартал "Серебрянка", на кръстовището на булевард "Рокосовски" и ул. "Плеханов", протестиращите блокираха движението с пейки. Съобщава се, че в района са пристигнали два автобуса на силите за сигурност.Има информация и, че е бил арестуван братът на шампионката по биатлон Дария Домрачова - архитект Никита Домрачов.Повече от два месеца продължават протестите срещу резултатите от президентските избори в Беларус на 9 август. Вчера пак бяха извършени масови арести, като според правозащитници са били задържани над 500 души.