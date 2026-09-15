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Дронът в Литва е свален от италиански изтребители

15 септември 2026, 13:58 часа 267 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Дронът в Литва е свален от италиански изтребители

Два изтребителя Ф-2000 „Юрофайтър“ на италианските военновъздушни сили от оперативната група „Болтик Тъндър III“ на НАТО по източния фланг на Алианса са неутрализирали дрон, нарушил въздушното пространство на Литва. Те са били вдигнати по тревога късно вчера. Това съобщи днес министерството на отбраната на Италия, цитирано от италианската новинарска агенция АНСА. 

Предполага се, че дронът е с руски произход, но потвърждаването на това предположение ще зависи от резултата от разследванията на литовските власти и НАТО. 

Министерството на отбраната съобщи, че това е вторият подобен инцидент с участието на италиански изтребители в рамките на един месец.

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Литва дрон изтребители
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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