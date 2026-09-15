Дронът в Литва е свален от италиански изтребители

Два изтребителя Ф-2000 „Юрофайтър“ на италианските военновъздушни сили от оперативната група „Болтик Тъндър III“ на НАТО по източния фланг на Алианса са неутрализирали дрон, нарушил въздушното пространство на Литва. Те са били вдигнати по тревога късно вчера. Това съобщи днес министерството на отбраната на Италия, цитирано от италианската новинарска агенция АНСА.
Предполага се, че дронът е с руски произход, но потвърждаването на това предположение ще зависи от резултата от разследванията на литовските власти и НАТО.
Министерството на отбраната съобщи, че това е вторият подобен инцидент с участието на италиански изтребители в рамките на един месец.
🇱🇹 The Lithuanian military has shown the crash site of the drone in Kaišiadorys district— NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2026
The drone came down near the village of Pratkūnai. The area has been cordoned off and is under guard.
Military police and regular police officers are working at the scene, examining the… https://t.co/Wu0C1M7H9Y pic.twitter.com/dKhNgGQzTv
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