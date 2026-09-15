Саботаж в Нидерландия: Сериозни последици върху жп трафика - ето какво се случи с релсите (ВИДЕО)

За умишлено прекъсване на влаковото движение съобщава управителят на инфраструктурата в Нидерландия ProRail. Прекъсването е довело до сериозни последици за железопътния трафик в Централна и Северна Нидерландия. На едно място (Стейнвейк) влак е ударил подвижния състав, но това не е довело до последствия за влака. Няколко железопътни прелеза също не функционират правилно, което може да повлияе на движението по пътищата, казват още от компанията.

Оказва се, че на множество места по релсите са открити материали, които са били умишлено поставени там. Това причинява неизправности в секциите. "Изглежда е замесен саботаж", посочват още от компанията.

📌Around 20 Sabotage Incidents Disrupt Trains Across Netherlands



Train services across central and northern Netherlands were disrupted during Tuesday’s morning rush hour after long pipes were deliberately attached to railway tracks at around 20 locations.



ProRail said the… pic.twitter.com/g4bDBDsTVd — Context 360 (@NewsContext360) September 15, 2026

"В този момент изглежда, че става въпрос за умишлено прекъсване на влаковото движение, причинено от човешка дейност. Кой е отговорен за това и какъв е мотивът, все още не е известно. Националната полицейска служба разследва случая. ProRail оказва пълно съдействие. Не очакваме резултатите от това разследване", се посочва в съобщение на сайта на компанията.

Нидерландия помага на Украйна

Все още не е ясно кой стои зад саботажа в Нидерландия и дали това е Русия, но е факт, че Нидерландия е похарчила 9,1 милиарда евро за военна помощ за Украйна, като са планирани още 11,6 милиарда евро.

В момента страната е отпуснала 1 милиард евро за програмата PURL, чрез която европейските съюзници плащат за американско оръжие за Киев.

Освен това Нидерландия е в така наречената "Коалиция на желаещите" за помощ на Украйна, като страната предостави ПВО, но и F-16 на Киев, както и редица други оръжия.

Скорошни саботажи в Румъния и Германия

Същевременно саботажът в Нидерландия идва седмици след случая в Лайпциг, Германия, където беше намерен зареден с експлозиви дрон, за който по-късно Берлин обвини Москва.

Седмици след това Румъния арестува 40-годишен руски гражданин и го обвини в опит за диверсия, а румънската разузнавателна служба съобщи, че става въпрос за саботажна операция, дирижирана от Русия. Службата изнесе информация, че тази операция е трябвало да бъде извършена на румънска територия, както и че вече е предотвратена.

Междувременно много западни медии твърдят, че взривовете в българските оръжейни складове на ЕМКО през август и сега през септември също са свързани с Русия. ОЩЕ: След Германия опит за диверсия и в Румъния: Арестуваха руски гражданин