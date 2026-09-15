Войната в Украйна:

Операция "Вивалди": Ген. Билецки потвърди за настъплението на Украйна

15 септември 2026, 12:50 часа 1319 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Операция "Вивалди": Ген. Билецки потвърди за настъплението на Украйна

Контраофанзивата на украинските части е в ход, а операцията се нарича "Вивалди". Това обяви в социалните мрежи командирът на 3-ти армейски корпус, бригаден генерал Андрий Билецки, който е добре известен като основателят на корпуса "Азов". Трети армейски корпус е прочистил 75 квадратни километра и е освободил още 10 квадратни километра като част от контранастъплението си в северната част на Донецка област.

Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.

Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му. 

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Загубите на противника на този етап са приблизително 1500 войници, над 12 000 дрона и стотици бронирани машини, артилерийски системи и автомобили, пояснява още Билецки.

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украинска армия война Украйна Донецка област Андрий Билецки
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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