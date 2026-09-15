Операция "Вивалди": Ген. Билецки потвърди за настъплението на Украйна

Контраофанзивата на украинските части е в ход, а операцията се нарича "Вивалди". Това обяви в социалните мрежи командирът на 3-ти армейски корпус, бригаден генерал Андрий Билецки, който е добре известен като основателят на корпуса "Азов". Трети армейски корпус е прочистил 75 квадратни километра и е освободил още 10 квадратни километра като част от контранастъплението си в северната част на Донецка област.

Прочистени са от инфилтрирали се руски военни Новоселивка, Александровка, Яровая и покрайнините на Коровий Яр, деокупирано е Средне.

Билецки изрично призова за повече информационно мълчание по темата с многозначителните думи, че "Вивалди" има четири сезона. Въпреки това обеща, че в предстоящите официални изявления ще има добри новини. "Потвърждаваме съобщенията за офанзива на украинската армия в северната част на Донецка област. ... Нанесохме съкрушителен удар върху бойните способности на 20-та и 25-та армия на Руската федерация", се казва в съобщението му.

❗️Ukraine's 3rd Army Corps officially announced Operation Vivaldi, confirming a Ukrainian offensive in northern Donetsk region. The corps says its forces eliminated Russian infiltration across 75 km2 and liberated another 10 km2, including Serednie. Novoselivka, Oleksandrivka,… pic.twitter.com/tkv9BABsYF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 15, 2026

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Загубите на противника на този етап са приблизително 1500 войници, над 12 000 дрона и стотици бронирани машини, артилерийски системи и автомобили, пояснява още Билецки.

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