Бедни, но по скъпи почивки: Българите посещават най-много луксозните хотели

Българинът устойчиво се насочва към луксозните хотели и именно тези места за настаняване са най-посещаваните у нас. Това сочат нови данни на НСИ за състоянието на туризма през юни месец 2026 г. Въпреки сложната икономическа ситуация на страната, която е в процедура по свръхдефицит, скъпите хотели се оказва, че са най-посещавани.

Според данните в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани най-голям брой нощувки - 79.9% от общия брой нощувки на чужди и 47.3% - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 13.9% от нощувките на чужди и 23.3% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 6.2 и 29.4%.

Туристите намаляват

Още: От "Възраждане" измислиха панацея за туризма: Изкуствен остров в Черно море

През юни 2026 г. в страната са функционирали 3 345 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 144 400 стаи и 327 400 легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване намалява с 0.7%, а леглата се увеличават - с 0.5%.

Общият брой на нощувките е 3 692 100, или с 3.6% по-малко в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 1 207 200 нощувки, а чуждите - 2 484 900 нощувки.

Броят на пренощувалите лица намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на 2025 г. и достига 1 062 800, като е отчетено намаление както при чуждите граждани - с 5.1%, така и при българските - с 0.7%. Нощувалите български граждани са 499 700 и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 563 100 със средно 4.4 нощувки, като 78.3% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 37.4%, като намалява с 2.2 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 49.0%, следват тези с 3 звезди - 29.7%, и с 1 и 2 звезди - 20.0%.

Още: Нов абсурд в реномиран хотел по морето: Ползването на асансьор е забранено, 100 € глоба (СНИМКА)

Приходите от нощувки се увеличават с 13.6% спрямо същия месец на предходната година и достигат 198.0 млн. евро, като 138.9 млн. евро са от чужди граждани, а 59.1 млн. евро - от български граждани.