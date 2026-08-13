Танкер с руски нефт направи разлив край Оман, цените на петрола реагираха

Цената на петрола се повиши и в четвъртък, 13 август, заради смъртоносните атаки срещу кораби в Оманския залив и Червено море - те продължават да предизвикват нервност сред инвеститорите. Междувременно масивният нефтен разлив в близост до Оман продължава да се разширява. Фючърсите на международния еталон „Брент“ (референтен за Европа) с доставка през октомври отбелязаха ръст от 0,1% до 88,90 долара за барел. Фючърсите на американския сорт WTI с доставка през септември се повишиха с 0,24% до 83,08 долара за барел.

Танкер с руски нефт предизвика разлив край Оман

Според Reuters крайбрежието на Оман вече е засегнато от нефтения разлив, причинен от пробит танкер, превозваща около 800 000 барела руски нефт, която е заседнала на 30 юни и която е обект на международни санкции.

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Разливът се случва в близост до природен резерват, който е обитаван от диви животни, включително гърбати китове от Арабско море и сокотренски корморани.

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Световното търсене на петрол ще спадне

Междувременно Международната енергийна агенция съобщи в сряда, че световното търсене на петрол ще спадне повече от очакваното по-рано през годината - на фона на засилващото се въздействие от затварянето на Ормузкия проток.

„Възобновените военни действия и прекъсванията на морското корабоплаване“ подкопават усилията за увеличаване на световните доставки на петрол, заяви МЕА. През юли доставките останаха с 6,3 милиона барела на ден по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

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Освен това смъртоносните атаки срещу кораби в Оманския залив и Червено море засилиха още повече опасенията от прекъсвания в доставките. Въпреки че има признаци, че дипломатическите усилия за повторно отваряне на Ормузкия проток продължават, войната, която вече трае повече от пет месеца, продължава да нарушава енергийните потоци.

„Липсата на яснота относно възможността за пълно възобновяване на движението по водния път може да направи цените на петрола податливи на ръст в момент, когато пазарът остава напрегнат“, заяви Кристофър Тахир, старши пазарен стратег в Exness. Цитиран от CNBC, той добави, че всякакви допълнителни пречки биха могли да тласнат цените на петрола още по-нагоре.

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