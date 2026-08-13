Курсът на еврото стигна 10-дневно дъно спрямо долара

След като на 7 август еврото записа месечен рекорд в курса спрямо щатския долар - 1,1562, а в началото на деня на 10 август се задържаше почти на същото равнище, настъпи рязка промяна. Курсът започна да пада надолу спрямо този на американската валута и два поредни дни затвори на 1,1542, а после слезе още по-ниско. Днес европейската единна валута стигна най-ниската си стойност от 10 дни насам - последно на 3 август се наблюдаваше по-ниско равнище. Все пак еврото остава над психологическата граница от 1,15 спрямо щатския долар от 30 юли насам.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 13 август, за 1,1517 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,05% под последното отчетено ниво в сряда.

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Европейската централна банка определи на 12 август (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1545 щатски долара спрямо 1,1540 на 11 август.

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В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 юли, когато слезе на ниво 1,1371 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 7 август - 1,1562 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.