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Да не се прави на Мойсей, а да оправи канализацията: Подигравки към Вучич в Сърбия заради река Ибър

13 август 2026, 9:54 часа 714 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Да не се прави на Мойсей, а да оправи канализацията: Подигравки към Вучич в Сърбия заради река Ибър

Идеята на сръбския президент Александър Вучич да променя течението на балканската река Ибър в своя полза и за сметка на Косово и Черна гора бе посрещната с подигравки в Сърбия. Те дойдоха от лидера на сръбската опозиционна партия „Сърбия център“ (СРЦЕ) Здравко Понош, който остро осмя съобщението на президента Вучич, оценявайки, че подобна реторика прикрива изтеглянето на КФОР от главния мост в Митровица, предаде македонското издание "Рацин".

Понос попита Вучич дали изявлението му за Ибър е свързано с началото на постепенното намаляване на постоянното присъствие на КФОР на моста, свързващ северната и южната част на Митровица. ОЩЕ: Сърбия с провокация за вода: Мисли да пренасочва обща река с Черна гора и Косово в своя полза 

Вместо да се прави на Мойсей, да оправи канализацията

„Докато се упражняваш да станеш Моисей, оправи канализацията в Борча. Това е твоята мярка. Не се втурвай веднага в Ибър, дори и с лъжи“, каза Понош в социалните мрежи.

Вучич по-рано заяви, че Сърбия, поради отношението на властите в Прищина към косовските сърби, обмисля възможността за промяна на течението на Ибър, река, която е важна за водоснабдяването на значителна част от Косово.

Реакция срещу идеята имаше и от Албания, но и от страна на ЕС. ОЩЕ: ЕС: Изявленията на сръбските власти за река Ибър не допринасят за нормализация на отношенията с Косово

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Косово Черна гора Сърбия Александър Вучич водни ресурси
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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