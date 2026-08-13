Само 5 дни след кончината на баща си: Меси се завърна на терена, но Интер Маями се срина срещу мексиканци

Лионел Меси изигра първия си мач след кончината на своя баща. Легендата взе участие в двубоя от третия кръг на груповата фаза на Купа на Лигите срещу мексиканския Леон, завършил със загуба 2:3. 39-годишният аржентинец се завърна в състава на своя отбор и се появи в игра за първи път след семейната трагедия. Той пътува 14 часа от родината си до Маями, но това не му попречи да се раздаде за отбора си.

Меси се появи в игра от резервната скамейка

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Меси започна срещата на резервната скамейка, но влезе на терена веднага след почивката. За 45 минути на терена той отправи 3 удара към вратата, направи 24 подавания с 80% точност, изпълни 5 ъглови удара и даде 4 ключови паса.

Интер Маями не успя да се класира за плейофите на Купата на лигите за първи път в историята си. През миналия сезон тимът достигна до финала на надпреварата.

Отборът на Гийермо Ойос поведе в 42-рата минута с гол на Даниъл Пинтър, а пропусна и няколко чисти положения пред противниковата врата.

Даниел Арсила изравни в 50-ата минута, но много скоро Яник Брайт възстанови аванса на „чаплите“. за 2:2 точен беше Хуан Пабло Домингес Чонтеко в 61-вата минута, а в 83-тата Арсила се разписа за втори път и изхвърли от турнира Меси и компания.

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