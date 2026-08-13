ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 13.08.2026

Предпоследният работен ден от седмицата обещава много емоции на феновете на спорта. Безспорно най-интересното събитие днес е реваншът от третия квалификационен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Макаби Тел Авив. Европейските първенства по плуване и лека атлетика пък са в разгара си. Любителите на тениса ще могат да се насладят на двубоите от турнира от сериите Мастърс в Синсинати.

Какво може да гледате по телевизията днес:

10:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

12:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам, Евроспорт 1/БНТ 3

14:00 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 2

16:00 Колоездене: Обиколка на Чехия, първи етап, мъже Евроспорт 2

17:30 Снукър: Чайна оупън, втори кръг, Евроспорт 1

17:30 Колоездене: Арктик рейс, първи етап, мъже, Евроспорт 2

18:00 Тенис: АТР 1000 Синсинати, МАХ Спорт 1

19:30 Плуване: Европейско първенство, БНТ 3

20:30 Лека атлетика: Европейско първенство в Бирмингам, Евроспорт 1/БНТ 3

21:00 Футбол: ЦСКА – Макаби Тел Авив, Лига Европа, Диема спорт

21:00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден, Евроспорт 2

21:30 Футбол: Андерлехт – ПАОК, Лига Европа, МАХ Спорт 3