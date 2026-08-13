Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

След триумфа на ПСЖ за Суперкупата на Европа: Луис Енрике се прицели в трета поредна Шампионска лига!

13 август 2026, 9:33 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След триумфа на ПСЖ за Суперкупата на Европа: Луис Енрике се прицели в трета поредна Шампионска лига!

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике призна, че отборът му все още не е готов за новия сезон и победата с 2:1 над Астън Вила, която донесе Суперкупата на Европа отново във витрината им, е била плод повече на отборно усилие. По този начин е бил избегнат дисбаланса между титуляри и резерви, което често се наблюдава в мачове от подготвителния период. Още повече, че в Пари Сен Жермен огромен брой от футболистите играха почти до края на Световното първенство, което приключи на 19-ти юли.

„Трябва да бъдем амбициозни и да вярваме, че можем да го направиим“

„Беше труден мач за подготовка. Играчите се нуждаеха от почивка и време със семействата си, но всеки път, когато облекат фланелката на Пари Сен Жермен, се усеща връзка с феновете и между самите играчи. Това, което показахме отново сега е, че въпреки грешките и многото пропуснати неща, ние сме отборът, който винаги сме били“, започна испанският специалист след края на срещата.

След което се спря и на баланса в отбора – за него водещият елемент. „Винаги говорим за играчите, които започват мача, но е много важно да си готов да влезеш като резерва, особено в такъв мач. Всички играчи са на една и съща вълна и това е много важно, защото за да спечелиш големи трофеи, е нужно всички да се обединят. Още преди мача знаехме колко трудно ще бъде и го казах в часовете преди срещата“.

Но 13-ият трофей за тила в периода на Енрике не е всичко, което той иска, защото целите остават най-високи. „Нагласата ни е да спечелим трета поредна Шампионска лига, но има много време докато това се случи. Трябва да бъдем амбициозни и да вярваме, че можем да го направим. Ще бъде много трудно - не искаме да ставаме самодоволни, но това определено е нашата цел“, завърши Луис Енрике.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: ПСЖ започна сезона ударно! Астън Вила се бори мъжки, но не спря парижани за втора Суперкупа на УЕФА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Шампионска лига Астън Вила Луис Енрике ПСЖ Суперкупа на Европа
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес