Руски дипломат, син на служител от СВР, стои зад палежите на имота на британския премиер Киър Стармър. Лондонски съд призна украинския гражданин Роман Лавринович и румънския гражданин Станислав Карпюк за виновни за палеж на имота. През 2025 г. те подпалиха колата на Стармър, както и апартамент и къща, която той отдава под наем. Разследващите смятат, че на Лавринович е било платено да изпълнява задачи, възложени му от неизвестено лице в Telegram с потребителско име „El Money“.

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Лицето, което е поръчало палежите, е 23-годишният Евгений Люкшин, млад руски дипломат и син на високопоставен служител в руското външно министерство, според BBC и Financial Times. Бащата на Люкшин - Александър, ръководи отдела на Центъра за ситуации и кризи на руското външно министерство.

Братята Люкшин са регистрирани в Москва на улица „Просвободная“ 91 - адрес, на който се намират ведомствените апартаменти на СВР. Движенията на колата на Александър Люкшин също показват връзка със СВР, установи The Insider.

Люкшин е посещавал и курсове, водени от Михаил Звинчук, основател на канала „Рибар“, който е близък до Министерството на отбраната. Тези курсове са били част от програма, посветена на „информационната война“. Те са създадени преди две години по инициатива на Кремъл. Сред инструкторите са били бившият шпионин Андрей Безруков и Сергей Налобин, който също е обвинен в шпионаж от Запада.

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Руски посредник с прякор „El Money“ е вербувал Лавринович в края на 2024 г. Първоначално му е платил да поставя плакати, рекламиращи крайнодясната група „Директно действие“, и антиислямски графити. „Директно действие“, представяща се за британска група, е била контролирана от Русия, установиха журналисти. По времето, когато посредникът на Лавринович е предложил да запали имота на Стармър, те вече са си сътрудничили седем месеца.

От руското посолство заявиха, че отхвърлят „всеки опит да се свързва Русия или нейното външно министерство с незаконни дейности“.