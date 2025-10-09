Папа Лъв XIV иска защита на журналистите: Свободният достъп до информация не може да е престъпление

Ясно е, че медиите имат жизненоважна роля в оформянето на съзнанието и в това да помагат с изграждането на критично мислене у хората. "Парадокс е, че в епохата на комуникациите новинарските агенции преминават през период на криза. Подобно на тях тези, които потребяват информацията, също са в криза, като често възприемат погрешното за вярно и автентичното за изкуствено." Това каза папа Лъв XIV в реч във Ватикана пред представители на новинарски агенции от цял свят, сред които и БТА.

Информацията е обществено благо, което всички трябва да опазват, каза той. Светият отец даде за пример репортерите, които всеки ден рискуват живота си, за да информират хората какво действително се случва, включително във войни като тези в Ивицата Газа и Украйна. Призова да бъдат освободени журналистите, които са несправедливо преследвани и вкарани в затвора само защото си вършат работата.

"Да вършиш журналистическа работа никога не бива да бъде смятано за престъпление, това е право, което трябва да бъде защитавано."

"Свободният достъп до информация е стълб, който крепи зданието на нашите общества и по тази причина сме призовани да го защитаваме и гарантираме", каза още той.

Папата изрази съжаление, че осведомителните агенции по света са поставени в условия, при които трудно могат да съчетаят икономическата си стабилност със защитата на правото на точна и балансирана информация. Техните журналисти, продължи той, трябва първи да пристигнат на терен и да отразят извънредни новини, да пишат бързо, под напрежение, дори в сложни и драматични ситуации. "Това е безценно и трябва да бъде противоотрова в разпространението на "боклучава" информация", заяви папата.

"С вашия търпелив и усърден труд можете да бъдете преграда срещу тези, които, чрез древното изкуство на лъжата, опитват да всяват разкол, за да разделят и владеят", каза Лъв XIV и призова за прозрачност в собствеността и източниците на медиите, за отчетност, качество и обективност.

Посещението при папата бе организирано от мрежата за медийни иновации МАЙНДС Интернешънъл (MINDS International) като част от 39-ата ѝ полугодишна среща, която започва днес в Рим с акцент върху темата за изкуствения интелект. MINDS International е създадена през 2004 г. като сдружение на водещи информационни агенции от целия свят за сътрудничество в областта на дигиталните информационни услуги.

